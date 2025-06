Personalia | Stephan de Groot director bij aaff Corporate Finance

Stephan de Groot is sinds 2009 werkzaam bij Alfa, en sinds het samengaan van Alfa en ABAB bij fusiekantoor aaff. Hij heeft een achtergrond als accountant en is een ervaren corporate finance professional met een uitstekend intern en extern netwerk.

Frank van Ee, Directeur corporate finance: “De afgelopen jaren is Stephan nauw betrokken geweest bij de uitbouw van de activiteiten van aaff Corporate Finance. Daarbij heeft hij laten zien welke waarde hij voor het team heeft. In combinatie met zijn doortastende en verbindende optreden als (T)OR lid tijdens de fusie tussen ABAB en Alfa Accountants en Adviseurs is hij de ideale kandidaat om de verdere integratie en groei van aaff Corporate Finance de komende jaren mede vorm te geven.”

aaff Corporate Finance werkt landelijk met een team van 30 adviseurs. Met ingang van 1 juli 2025 gaat Stephan de Groot het team in het westen aansturen en maakt hij onderdeel uit van het MT. De thema’s digitalisering en commercie zijn daarbij zijn speciale aandachtsgebieden. Uiteraard blijft hij daarnaast ook betrokken bij acquisitie, lopende projecten en de coaching en begeleiding van collega’s in team West/Zuid West.

Foto: LinkedIn

