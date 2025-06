Pakket Belastingplan 2026: gevolgen val kabinet voor planning en uitvoering

De wetsvoorstellen die deel uitmaken van het pakket Belastingplan zijn doorgaans nauw verbonden met de begroting van het aansluitende begrotingsjaar en moeten volgens het kabinet op 1 januari van het betreffende jaar in werking te treden. Een voorbeeld hiervan is het inkomensbeleid van het komende jaar. Ook Europeesrechtelijke verplichtingen, gerechtelijke uitspraken of andere urgente zaken kunnen aanleiding zijn om wetgeving op te nemen in het pakket Belastingplan.

Over deze komende plannen is – onder meer via de Voorjaarsnota en de Fiscale beleids- en Uitvoeringsagenda – eerder dit jaar geïnformeerd. Op Prinsjesdag zal dit kabinet deze plannen, gelijktijdig met de Miljoenennota 2025, in detail kenbaar maken.

Behandelschema pakket Belastingplan

In verband met de demissionaire status van het kabinet en het verkiezingsreces van de Tweede Kamer, moet het oorspronkelijke behandelschema van het pakket Belastingplan moeten worden aangepast.

Vanwege de verkiezingen en het bijbehorende verkiezingsreces, is de ruimte beperkt om de behandeling van het Belastingplan in de Tweede Kamer – net als twee jaar geleden – voorafgaand aan de verkiezingen af te ronden. Om toch voldoende tijd te geven voor een behandeling van de wet, doet de staatssecretrais de suggestie om de schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer van het volledige pakket nog voor het verkiezingsreces te laten plaatsvinden.

De plenaire behandeling en de stemmingen over het pakket zouden dan uitgesteld worden tot na de verkiezingen en de beëdiging van de nieuwe leden van de Tweede Kamer.

Wetsvoorstel Belastingplan 2026

Het wetsvoorstel Belastingplan 2026 bevat fiscale maatregelen met (budgettaire) gevolgen die samenhangen met de begroting voor het jaar 2026. Het voorstel bevat onder meer verbeteringen in de schenk- en erfbelasting, de verruiming van de fietsregeling in de loonbelasting en het structureel maken van de RVU drempelvrijstelling. Daarnaast bevat het wetsvoorstel een aantal maatregelen op het gebied van klimaat, circulaire economie en auto.

Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen

Fiscale wetgeving is constant aan veranderingen onderhevig. Dit vergt voortdurend inhoudelijke wijzigingen en technisch onderhoud van deze wetgeving. In lijn met eerdere jaren bevat het pakket Belastingplan daarom ook dit jaar weer een wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen. Zo bereidt het kabinet maatregelen voor om enkele technische fiscale knelpunten met betrekking tot tijdelijke overbruggingspensioenen, prepensioenen en wezenpensioenen te repareren.

Uitvoeringsgevolgen

Om tijdige implementatie van het Belastingplan 2026 mogelijk te maken is het noodzakelijk in de laatste maanden van 2025 voorbereidingen te treffen voor de parameterwijzigingen die het volgende jaar ingaan. Voor verschillende middelen gelden verschillende uiterste data voor het vaststellen van die parameters.

Inkomensheffingen

De Belastingdienst legt – net zoals afgelopen jaren – vanaf de tweede helft van december enkele miljoenen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting voor het aankomende belastingjaar op. In de weken daarvóór vindt de selectie plaats van belastingplichtigen die een voorlopige aanslag moeten ontvangen en wordt berekend hoe hoog de voorlopige aanslagen moeten zijn. De parameterwaarden waarmee deze selecties en berekeningen worden gemaakt, moeten uiterlijk op vrijdag 14 november 2025 om 12:00 uur bekend zijn om deze tijdig te kunnen verwerken in de systemen.

Nadat de berekening van deze voorlopige aanslagen is gestart, is het niet meer mogelijk daarin in te grijpen.

Als de stemmingen over het pakket Belastingplan 2026 in de Tweede Kamer na de beëdiging van de nieuwe leden van de Tweede Kamer plaatsvinden (eind november 2025), betekent dit dat de Belastingdienst bij het berekenen van de massaal opgelegde voorlopige aanslagen 2026 met de parameterwaarden van de inkomstenbelasting werkt zoals deze met Prinsjesdag voor belastingjaar 2026 zijn bekend gemaakt.

Ook zullen medio november met de leveranciers van aangiftesoftware inkomstenbelasting de parameters worden gedeeld zoals deze op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt. De softwareleveranciers kunnen de parameters van de inkomstenbelasting vervolgens verwerken in de aangifte software.

Mocht de behandeling in de Tweede Kamer leiden tot wijzigingen in de parameters, dan worden deze verwerkt in de definitieve-aanslagregeling voor belastingjaar 2026 die in 2027 wordt opgelegd. Verschillen die optreden door gewijzigde parameters moeten in de definitieve aanslag worden rechtgetrokken.

Loonheffingen

Voor de loonheffingen is dit jaar de afspraak gemaakt met de loonaangiftesoftware leveranciers dat de definitieve parameterwaarden voor 2026 éénmalig uiterlijk 1 december 2025 bij hen worden aangeleverd. De softwareleveranciers kunnen de parameters van de loonheffingen vervolgens verwerken in de aangifte software.

Uitgaande van stemmingen eind november over het Belastingplan en eventuele amendementen, stelt dit werkgevers in staat om vanaf januari 2026 de juiste parameters toe te passen in hun loonadministratie.

Reces Tweede Kamer

In perioden van reces vergadert de Tweede Kamer niet.

Zomerreces 2025: vrijdag 4 juli tot en met maandag 1 september 2025.

Verkiezingsreces 2025: vrijdag 3 oktober 2025 tot en met woensdag 29 oktober 2025.

Gevolgen val kabinet pakket Belastingplan 2026