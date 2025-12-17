Belastingmaatregelen pakken voordelig uit, nettoloon werkenden gaat stijgen

Werkenden ontvangen in 2026 bij een gelijkblijvend loon meer geld op hun rekening dan in 2025. Dit is het gevolg van belastingmaatregelen voor 2026. Dat blijkt uit berekeningen van HR- en salarisdienstverlener ADP.

Een werknemer met een modaal brutoloon van € 3.704 per maand ontvangt in januari netto € 26 meer. Werknemers met een minimumloon gaan er het meest op vooruit. Dit komt doordat in de berekeningen ook de indexatie, oftewel de stijging van het minimumuurloon per 1 januari 2026, is meegenomen. Het nieuwe wettelijk minimumuurloon voor 2026 wordt € 14,71 bruto. Als een werknemer 36 uur per week werkt, bedraagt de vooruitgang € 46 per maand. Bij 40 uur is dat € 51 per maand.

Werknemers die twee keer bruto modaal (€ 7.407) verdienen, ontvangen € 37 euro per maand meer dan in 2025. Bij een bruto-inkomen van drie keer modaal (€11.111) is dat netto € 16 meer.

Correctie Belastingplan 2026 na Prinsjesdag

Werknemers met een bruto maandinkomen tussen de € 1.000 en € 2.000 gingen er in 2025 op achteruit. Dit gaat onder andere om mensen die in deeltijd werken en jongeren die het minimumjeugdloon verdienen. Op basis van de gepresenteerde plannen op Prinsjesdag zou deze achteruitgang in 2026 verder doorzetten. Door een correctie op het Belastingplan 2026 gaan zij er in het nieuwe jaar wel op vooruit ten opzichte van 2025. Toch houden zij in 2026 nog steeds netto minder over dan in 2024.

Veel werknemers die vallen onder cao Aan de slag en cao Sociale Werkvoorziening zijn er in 2025 ook op achteruit gegaan ten opzichte van 2024. Zij ontvangen eind dit jaar via de werkgever een tegemoetkoming ter compensatie van de achteruitgang in 2025.

Tarieven en heffingskortingen 2026

In de eerste belastingschijf daalt het tarief met 0,07%-punt naar 35,75% en wordt de schijfgrens met € 442 verhoogd naar € 38.883. In de tweede schijf stijgt het tarief van 37,48% naar 37,56% en wordt de schijfgrens verhoogd met € 1.609. Deze gaat naar € 78.426. “Hierdoor betaal je in 2026 wel iets meer belasting over een inkomen vanaf € 38.883 maar duurt het langer voordat je in de derde schijf met het toptarief van 49,50% valt”, aldus Karin Stam, expert wet- en regelgeving bij ADP.

Daarnaast worden zowel de algemene heffingskorting als de arbeidskorting verhoogd. De algemene heffingskorting stijgt op jaarbasis met € 47 en wordt maximaal € 3.115. De maximale arbeidskorting gaat van € 5.599 dit jaar naar € 5.685 in 2026. De heffingskortingen zijn inkomensafhankelijk.

Iets meer pensioen voor gepensioneerden

Gepensioneerden ontvangen in 2026 iets meer netto pensioen. Mensen met een aanvullend bruto pensioen van € 1.000 per maand krijgen € 5 meer. Bij een aanvullend pensioen van € 1.500 is de netto vooruitgang € 7, bij 2.500 bedraagt de stijging € 12. Deze netto stijging is vooral het gevolg van een daling van de premie voor de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze gaat van 5,26% naar 4,85% in 2026. Daarnaast speelt ook de lichte daling van het tarief naar 35,75% in de eerste schijf een positieve rol waardoor het netto pensioen stijgt.