Behandeling Belastingplan 2026 in Tweede Kamer afgerond

De Tweede Kamer heeft het Belastingplan 2026 en de bijbehorende wetsvoorstellen voor de laatste keer besproken. Kamerlid Van Dijk (CDA) deelde haar zorgen over de moeite die de Belastingdienst heeft met het werven van gespecialiseerd personeel, zoals fiscalisten, accountants en IT’ers.

Minister Hermans (Klimaat en Groene Groei) en staatssecretaris Heijnen (Fiscaliteit, Belastingdienst en Douane) gingen tijdens het wetgevingsoverleg onder anderen in op vragen over fiscale maatregelen voor burgers en bedrijven, de uitvoerbaarheid van het belastingstelsel en de effecten op klimaat en economie. Het is van groot belang dat we nadenken over de toekomst van het belastingstelsel en de uitvoerbaarheid ervan voor burgers, bedrijven en de overheid, benadrukte Heijnen.

Een opvallend onderwerp was de nieuwe belasting op benzine- en dieselleaseauto’s vanaf 2027. Minister Hermans benadrukte dat de maatregel elektrische leaseauto’s aantrekkelijker moet maken en de tweedehandsmarkt voor EV’s stimuleert. PVV en ChristenUnie uitten zorgen over de kosten voor werkgevers en het draagvlak van de maatregel, terwijl VVD voorstelde de heffing iets te verlagen door deze pas vanaf de eerste dag van het leasecontract te laten ingaan.

Ook de CO2-heffing voor de industrie stond ter discussie. Hermans stelde dat het afschaffen van de heffing de concurrentiepositie van fabrieken beschermt, maar GroenLinks-PvdA en D66 vrezen dat het de 2030-klimaatdoelen bemoeilijkt. Het kabinet werkt samen met bedrijven en ngo’s aan alternatieven om de klimaatdoelen alsnog te halen, voert minister Hermans aan.

Verder kwamen de verhoging van de vliegbelasting voor lange vluchten, de belasting op pachtgrond en de verhoging van de belasting op overnachtingen in hotels en op campings aan bod. Staatssecretaris Heijnen wees erop dat de gevolgen voor zakelijke vliegreizigers beperkt blijven en dat bezwaarprocedures beschikbaar zijn voor belasting op pachtgrond. Een voorstel van de SP om de verhoging terug te draaien en dat te betalen door de bankenbelasting te verhogen is onverstandig, aldus de staatssecretaris.

Op 17 en 19 november vonden er wetgevingsoverleggen plaats over het Belastingplan 2026 en andere wetsvoorstellen die bij het pakket horen. De Tweede Kamer leverde haar inbreng in eerste termijn op 20 november. De stemmingen over de wetsvoorstellen en de tijdens het debat ingediende moties zijn voorzien op 27 november.

Lees hier meer op Accountancy Vanmorgen over het Belastingplan 2026.