Werkgevers: vakbonden moeten stoppen met uniforme loonwensen

Wals: “Met het vragen van dezelfde loonsverhogingen in alle bedrijven richten zij schade aan. Het gaat ten koste van investeringen in medewerkers en arbeidsproductiviteit.” Hij pleit voor loonmaatwerk, gebaseerd op de situatie van het individuele bedrijf en de inzetbaarheid van werknemers.

De oproep volgt op de tussenevaluatie van de cao-onderhandelingen in 2025, die AWVN vandaag publiceerde. Van de 443 aflopende cao’s dit jaar is 44 procent inmiddels vernieuwd, een normaal percentage. De gemiddelde loonsverhoging bedraagt tot nu toe 4,1 procent.

Moeizaam

AWVN signaleert echter dat het cao-overleg steeds moeizamer verloopt. In 2025 is het aantal eindboden sterk toegenomen. Een eindbod wordt gedaan als werkgevers en vakbonden niet tot een akkoord komen. Volgens Wals ligt de oorzaak bij de houding van vakbonden, met name de FNV: “Ongeacht wat er speelt in het bedrijf en ongeacht hoe de vooruitzichten van het bedrijf zijn, wil men 7 procent.” Dit zou leiden tot slechtere arbeidsverhoudingen, reorganisaties en zelfs bedrijfssluitingen.

AWVN maakt zich ook zorgen over de negatieve economische effecten van de hoge looneisen, zeker in sectoren waar het minder goed gaat. In de industrie zijn al gevallen van afschaling en sluiting zichtbaar. “Als de industrie verzwakt, zijn ook toeleveranciers en afnemers en hun werknemers op termijn de klos,” waarschuwt de werkgeversvereniging. AWVN hoopt dat de loonafspraken in de rest van het jaar gematigder zullen zijn.