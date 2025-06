Geen woning voor accountant die walnoten wil telen

De rechtbank Oost-Brabant heeft een omgevingsvergunning voor de bouw van een woning op een agrarisch perceel in Roosendaal vernietigd. Dat de aanvrager een junior accountant is, woog mee bij de beslissing van de rechtbank.

Het geschil draaide om een perceel in het buitengebied van Roosendaal, bestemd voor agrarisch gebruik. Het college van Roosendaal had een vergunning afgegeven voor het vestigen van een walnotenkwekerij. Toen de eigenaresse een woning op het perceel wilde bouwen, kwam de buurvrouw in actie: zij betwistte het bedrijfsmatige karakter van de kwekerij, onder meer met het argument dat de eigenaresse als junior accountant werkte en geen agrarische achtergrond had.

Noodzaak bewoning

De rechtbank oordeelde dat het college van Roosendaal terecht had aangenomen dat er sprake was van bedrijfsmatige activiteiten. Het plan voor tijdelijke teelt van tuinplanten, gecombineerd met de aanplant van 50 walnotenbomen, werd als ondernemend beschouwd. Toch kreeg de buurvrouw gelijk op een cruciaal punt: de noodzaak van een bedrijfswoning. Volgens het bestemmingsplan mag een woning alleen worden gebouwd als deze essentieel is voor de bedrijfsvoering. De rechtbank vond dat de vergunninghoudster hierin tekortschoot. Hoewel zij argumenten aandroeg zoals snelle actie bij plagen en diefstalpreventie, oordeelde de rechter dat dit niet aantoonde dat permanente bewoning onmisbaar was. “Een praktisch voordeel is niet hetzelfde als een noodzaak,” stelde de rechtbank. Ook het ontbreken van concrete risico-analyses speelde mee in de afwijzing.

Gevolgen

Met de vernietiging door de rechtbank vervalt de omgevingsvergunning. Het college moet nu een nieuw besluit nemen, waarbij het de rechtbanksoverwegingen in acht moet nemen. De gemeente Roosendaal is veroordeeld tot betaling van € 1.814 aan proceskosten aan de buurvrouw. Voor de vergunninghoudster betekent dit dat zij haar plannen moet herzien. Zij kan een aangepaste aanvraag indienen met betere onderbouwing van de bewoningsnoodzaak, maar moet daarbij rekening houden met de kritiekpunten uit de uitspraak. Haar accountantsachtergrond kan hierbij mogelijk helpen bij het presenteren van een sluitende bedrijfseconomische onderbouwing. Juristen benadrukken dat dit geen definitief einde betekent: bij een beter onderbouwde nieuwe aanvraag zou alsnog een vergunning kunnen worden verleend.

Lees hier de uitspraak.