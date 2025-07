De 5 beste factuurverwerking software van 2025

Daar maakt factuurverwerking software echt het verschil. Door factuurgegevens automatisch te extraheren en te verwerken, helpen deze tools bedrijven om fouten te verminderen, goedkeuringsprocessen te versnellen en financiële nauwkeurigheid te verbeteren. In deze blog leggen we uit wat factuurverwerking software precies is, waarom het belangrijk is, waar je op moet letten bij het kiezen van een oplossing én introduceren we vijf van de beste tools die in 2025 beschikbaar zijn.

Wat is factuurverwerking software?

Factuurverwerking software automatiseert het uitlezen van belangrijke gegevens uit leveranciersfacturen met behulp van Optical Character Recognition (OCR) en kunstmatige intelligentie (AI). In plaats van handmatig data over te nemen uit PDF-bestanden, scans of e-mails, leest en structureert de software automatisch de inhoud wat tijd bespaart en menselijke fouten vermindert. De software kan onder andere de volgende gegevens extraheren:

Factuurnummers en -data

Betalingstermijnen en bedragen

Leveranciersnamen en contactgegevens

Leveringsdata en verzendinformatie

Specificaties per regel en btw-codes

Het doel? Complexe, ongestructureerde documenten omzetten in gestructureerde, machineleesbare data die direct doorstroomt naar je financiële systemen.

Waarom is factuurverwerking software belangrijk?

Factuurverwerking speelt een belangrijke rol bij het versnellen van autorisaties, het verminderen van fouten en het beschermen van je bedrijf tegen fraude. Door factuurverwerking te automatiseren, kunnen bedrijven tijdrovend handmatig werk elimineren en beter grip krijgen op hun financiële processen. Sterker nog, de verwachting is dat de wereldwijde markt voor factuurverwerking software van 2,4 miljard dollar in 2022 naar meer dan 7,1 miljard dollar in 2030 zal groeien. Bedrijven van elke omvang zien in dat factuurverwerking geen luxe meer is, maar een concurrentievoordeel. Met dat in gedachten bekijken we nu de vijf beste oplossingen in 2025.

1. Klippa SpendControl – de meest complete oplossing voor factuurverwerking en AP-automatisering

Klippa SpendControl is een intuïtief, all-in-one platform dat is ontworpen om factuurworkflows te versnellen en financiële processen samen te brengen. Het is een complete pre-accounting oplossing die AI-gestuurde OCR gebruikt om factuurverwerking te automatiseren, van inzending en goedkeuring tot integratie met ERP-systemen. Het combineert zakelijke uitgaven, declaraties en kaarttransacties in één centraal platform.

Belangrijkste kenmerken:

99% OCR-nauwkeurigheid

Detectie van fraude en dubbele facturen

Maatwerk multi-level goedkeuringen

Voldoet aan GDPR & ISO27001

Gebruiksvriendelijke web- en mobiele app

Two-way matching (beschikbaar in 2025)

Het beste voor: Kleine tot middelgrote bedrijven die op zoek zijn naar een alles-in-één oplossing om factuurverwerking, uitgavenbeheer en creditcardafstemming te automatiseren.

2. Rossum – AI-factuurverwerking met realtime validatie

Rossum is een cloud-native platform voor factuurverwerking, speciaal ontwikkeld voor bedrijven die grote hoeveelheden documenten verwerken. De AI leert van gebruikerscorrecties om de nauwkeurigheid continu te verbeteren en ondersteunt realtime fraudedetectie, geautomatiseerde goedkeuringen en gedetailleerde audit trails. Rossum blinkt uit op het gebied van inzichtelijkheid; financiële teams krijgen inzicht op transactieniveau en kunnen aangepaste regels instellen voor het afhandelen van uitzonderingen en afwijkingen.

Belangrijkste kenmerken:

AI-gebaseerde document parsing

Realtime fraudedetectie en anomaliedetectie

Goedkeuringsworkflows met bedrijfslogica

Cloud-first architectuur

Het beste voor: Middelgrote bedrijven die Engelstalige facturen verwerken en hoge prioriteit geven aan controle en schaalbaarheid.

3. Tungsten Automation – Enterprise-level factuurscanning met matching

Voorheen bekend als Kofax, is Tungsten Automation een gevestigde naam die door grote organisaties wordt vertrouwd voor snelle, grootschalige factuurcaptatie en validatie. Het ondersteunt zowel two- als three-way matching, wat bedrijven helpt strikte inkoopcontroles af te dwingen. Tungsten kan facturen extraheren uit papier, PDF’s en e-mails, deze door aangepaste goedkeuringsroutes sturen en de data integreren in ERP-systemen zoals Microsoft D365 of Oracle.

Belangrijkste kenmerken:

Two- en three-way matching

Real-time dashboards voor factuurtracking

Diepe ERP-integratie

Het beste voor: Ondernemingen met multi-entity operaties en een hoog volume aan binnenkomende facturen.

4. Klippa DocHorizon – Intelligent Document Processing voor schaalbare factuurautomatisering

Klippa DocHorizon is ontwikkeld voor bedrijven die volledige controle en flexibiliteit willen in hun documentautomatiseringsworkflows. Het is een krachtig Intelligent Document Processing (IDP) platform, ontworpen om complexe documentworkflows nauwkeurig te automatiseren. Het biedt snelle en nauwkeurige OCR, documentclassificatie, data-extractie en geavanceerde validatiefuncties zoals two-way matching.

Belangrijkste kenmerken:

AI-gestuurde OCR met hoge extractienauwkeurigheid

Two-way matching

Detectie van fraude en afwijkingen

Documentclassificatie en extractie van regelitems

Redactie, anonimisering en datamasking

API-first architectuur en flexibele implementatie

Het beste voor: Bedrijven van elke omvang die op zoek zijn naar een aanpasbare en schaalbare factuurverwerkingsmotor om documentworkflows te automatiseren.

5. Elvy – Volledige grip op je financiële processen met naadloze integratie

Elvy is ideaal voor organisaties die hun financiële administratie willen digitaliseren en optimaliseren met maximale controle en efficiëntie. Het is een softwareoplossing die zich richt op het automatiseren van financiële workflows, van factuurverwerking tot contractregistratie. Elvy maakt gebruik van bestaande stamgegevens en bedrijfsregels, en integreert volledig en realtime met boekhoudsystemen.

Belangrijkste kenmerken:

Automatische verwerking van inkomende facturen

Declaratieverwerking via mobiele app

Real-time inzicht in budgetten, bestelaanvragen en inkomende facturen

Beheer financiële verplichtingen en ontvang meldingen voor verlengingen of opzegtermijnen

Realtime koppelingen met verschillende ERP- en financiële systemen

Het beste voor: Voor middelgrote bedrijven die behoefte hebben aan oplossingen voor factuurverwerking, declaraties, inkoop en contractbeheer.

Waar moet je op letten bij het kiezen van factuurverwerking software?

Bij het vergelijken van oplossingen, zijn dit de belangrijkste criteria om in overweging te nemen:

Nauwkeurige data extractie : Kies software met geavanceerde OCR en AI die verschillende factuur formaten met hoge precisie kan verwerken.

: Kies software met geavanceerde OCR en AI die verschillende factuur formaten met hoge precisie kan verwerken. Fraude- & dubbele detectie : Essentieel voor financiële veiligheid. Onregelmatigheden en dubbele facturen moeten snel gedetecteerd kunnen worden.

: Essentieel voor financiële veiligheid. Onregelmatigheden en dubbele facturen moeten snel gedetecteerd kunnen worden. Matching functionaliteit : Two-way en three-way matching zorgen dat facturen overeenkomen met inkooporders en ontvangstrapporten.

: Two-way en three-way matching zorgen dat facturen overeenkomen met inkooporders en ontvangstrapporten. Integratie : Kies een oplossing die goed aansluit op ERP- en boekhoudsystemen zoals SAP, Oracle of QuickBooks.

: Kies een oplossing die goed aansluit op ERP- en boekhoudsystemen zoals SAP, Oracle of QuickBooks. Goedkeuringsflows : Software moet flexibele, hiërarchische goedkeuringsstromen ondersteunen, inclusief mobiele goedkeuringen.

: Software moet flexibele, hiërarchische goedkeuringsstromen ondersteunen, inclusief mobiele goedkeuringen. Beveiliging & compliance: Zorg dat de software voldoet aan GDPR, ISO27001, SOC 2 en andere normen.

Schaalbaarheid & support: Goede onboarding en klantenservice zijn belangrijk, vooral als je organisatie groeit.

Slimmere factuurverwerking begint met de juiste tools

Handmatige factuurverwerking vertraagt financiële teams en vergroot het risico op fouten, vertragingen en fraude. Naarmate bedrijven groeien en het aantal facturen toeneemt, wordt automatisering essentieel, niet alleen voor efficiëntie, maar ook voor compliance, nauwkeurigheid en betere besluitvorming.

Of je nu een alles-in-één platform nodig hebt om uitgaven te beheren, of een flexibel systeem om documentworkflows te automatiseren, het huidige softwarelandschap biedt diverse opties die aansluiten bij jouw behoeften. Tools zoals Klippa SpendControl, Rossum, Klippa DocHorizon, Elvy en Tungsten Automation hebben allemaal hun eigen sterke punten.

Voor bedrijven die facturen, uitgaven en kaartprocessen willen centraliseren, biedt Klippa SpendControl een uniform platform om alles te beheren, van inzending tot ERP-integratie. Voor complexere documentverwerking ondersteunt Klippa DocHorizon intelligente automatisering met OCR, validatie, matching en meer dan 50 integraties.

Hoewel de ideale oplossing afhangt van jouw specifieke behoeften, is automatisering vandaag de dag onmisbaar om efficiënt, nauwkeurig en concurrerend te blijven.

Benieuwd hoe Klippa jouw factuurverwerking naar een hoger niveau tilt? Neem gerust contact met ons op of plan een vrijblijvende demo. Ontdek hoe jouw organisatie kan profiteren van geautomatiseerde factuurverwerking met snellere doorlooptijden, minder fouten en volledige controle over je financiële processen.