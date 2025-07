Standpunt Belastingdienst: alleen werkelijk rendement minderjarig kind vóór 18e toegerekend aan ouders

De zogenoemde tegenbewijsregeling – die met terugwerkende kracht tot 2023 geldt – biedt belastingplichtigen de mogelijkheid aan te tonen dat het daadwerkelijke rendement op hun vermogen lager is dan het forfaitaire rendement dat normaal voor box 3 wordt gebruikt.

Hierdoor kan de belastinglast afnemen.

Alleen het rendement vóór 18e telt voor ouders

In de praktijk roept de regeling vragen op, met name in situaties waarin een kind tijdens het belastingjaar meerderjarig wordt. Volgens het nieuwe standpunt mogen ouders dan alleen het werkelijke rendement over de periode tot de meerderjarigheid meenemen. Vanaf het moment dat het kind 18 jaar wordt, wordt het rendement niet langer aan de ouder toegerekend, maar in principe aan het kind zelf.

Dat betekent dat ouders – in tegenstelling tot de forfaitaire methode waarbij het hele jaarinkomen wordt toegerekend op basis van de peildatum (1 januari) – bij de tegenbewijsregeling slechts een deel van het jaarrendement kunnen claimen, namelijk het gedeelte dat is opgebouwd zolang het kind nog minderjarig was.

Aansluiting bij bestaande jurisprudentie

Deze uitleg is in lijn met de bedoeling van de wetgever om de nieuwe regels voor werkelijk rendement te laten aansluiten bij eerdere arresten van de Hoge Raad. Die arresten benadrukken dat het begrip ‘werkelijk rendement’ zoveel mogelijk moet aansluiten bij het economische rendement gedurende het jaar, niet slechts op de peildatum.

Het standpunt wijkt daarmee af van de systematiek bij het forfaitaire rendement. Daar geldt namelijk dat als een kind op 1 januari nog minderjarig is, het volledige forfaitaire rendement voor dat jaar wordt toegerekend aan de ouder – zelfs als het kind later in het jaar meerderjarig wordt.

Belangrijke gevolgen voor aangifte

Dit verschil kan voor ouders met vermogende minderjarige kinderen grote gevolgen hebben voor de belastingaangifte. In het nieuwe voorbeeld dat de Belastingdienst geeft, wordt het rendement van een beleggingsrekening van een kind alleen tot 1 juni (de 18e verjaardag) toegerekend aan de ouder. De stijging in vermogen ná die datum telt dan niet meer mee voor de ouder in het kader van de tegenbewijsregeling.

Bron: Belastingdienst (KG:202:2025:9, d.d. 21 juli 2025)

Status: Standpunt; geen wetswijziging, maar interpretatie van bestaande regels.