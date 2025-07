Fiscus werkt box 3-standpunten bij wegens tegenbewijsregeling

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst van de Belastingdienst heeft in verband met het in werking treden van de Wet tegenbewijsregeling box 3 diverse standpunten geactualiseerd.

De kennisgroep heeft de meeste standpunten aangevuld met een beschrijving van hoe de tegenbewijsregeling in box 3 uitpakt in het onderhavige vraagstuk. Het gaat om de volgende standpunten:

KG:202:2023:5 Vastgoedparticipaties in een transparant fonds en box 3

KG:202:2023:31 Aandeel in een reservefonds van een Vereniging van Eigenaars in het rechtsherstel box 3

KG:202:2023:32 Derdenrekening notaris in het rechtsherstel box 3

KG:202:2023:37 Deelgerechtigdheid in een commanditaire vennootschap en box 3

KG:202:2023:44 Toerekening rendementsgrondslag minderjarig kind in jaar van emigratie

KG:202:2024:6 Individuele en buitensporige last in box 3

KG:202:2024:30 Schenkkring en box 3

KG:202:2025:1 Depositofonds voor uitvaartgelden en box 3

In veel gevallen is in elk geval de volgende alinea toegevoegd:

“Belastingplichtige kan ingevolge de Wet tegenbewijsregeling box 3 (Stb. 2025, 195) gebruikmaken van de tegenbewijsregeling in box 3. De belastingplichtige kan dan aannemelijk maken dat het werkelijke rendement van zijn bezittingen en schulden lager is dan het voordeel uit sparen en beleggen als bedoeld in artikel 5.2, eerste lid, Wet IB 2001. Artikel 5.26 Wet IB 2001 bepaalt dat het werkelijke rendement van de bezittingen en schulden bestaat uit de reguliere voordelen en de vermogensaanwas.”

‘Loterij zonder nieten’

NRC noemt de hersteloperatie overigens “een loterij zonder nieten”. De operatie zal naar schatting € 16,6 miljard gaan kosten. In eerste instantie worden 1.678.000 brieven verstuurd, in het najaar volgen er nog eens 1.347.000. Op de site van de Belastingdienst staat inmiddels een formulier waarmee mensen aannemelijk kunnen maken dat hun werkelijke rendement lager was dan het forfaitaire rendement. Invullen kan nooit kwaad, want komt uit de opgave dat het rendement toch hoger was, dan hoeft er niet bijbetaald te worden.

Bovendien wordt bij de fiscus het vertrouwensprincipe gehanteerd bij de tegenbewijsregeling. Alleen bij opmerkelijke afwijkingen in de aangifte wordt er navraag gedaan bij individuele belastingplichtigen. Die moeten dan alsnog bewijsstukken sturen.

Helft gaat naar minimaal twee keer modaal

Een deel van de brieven betreft verjaringsbrieven, omdat er tijdelijk helemaal geen belasting wordt geheven in box 3. Definitieve aanslagen moeten echter uiterlijk drie jaar na het einde van het betreffende belastingjaar zijn vastgesteld. Met de brieven wordt voorkomen dat het recht op herstel vervalt.

De groep die nog aangifte moet doen over 2017 krijgt als eerste het verzoek om tegenbewijs te leveren, latere groepen moeten van de Belastingdienst vooral wachten tot ze zelf een brief krijgen. De opgave werkelijk rendement is voor 2025 geïntegreerd in de reguliere IB-aangifte.

De fiscus schat dat de helft van de terugbetalingen terecht komt bij mensen die meer dan twee keer modaal verdienen. De extra uitgaven worden deels gedekt door hogere belastingen voor ondernemers en hogere inkomstenbelasting.