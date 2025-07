Secundaire arbeidsvoorwaarden in de accountancy: wat is standaard en wat is extra?

“Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.” Het klinkt mooi en staat in vrijwel elke vacaturetekst. Maar wat betekent dat in de praktijk?

Een leaseauto, laptop en 27 vakantiedagen? Prima geregeld natuurlijk, maar ook inwisselbaar. En in de accountancy waar we soms veel van mensen vragen, zouden arbeidsvoorwaarden juist méér moeten zijn dan een standaardpakket. Ze zijn een kans om te laten zien:

Hoe je met mensen omgaat;

Waar je als kantoor voor staat;

En of je cultuur klopt met wat je belooft.

Bij sommige kantoren blijft het bij de basis. Andere zetten net die stap extra en maken daarmee het verschil. Lees op basis van onze ervaring en de data van aangesloten kantoren op Finch Online wat de meeste kantoren standaard bieden, hoe ze zich onderscheiden met extra’s en waarom dat belangrijker is dan ooit.

Een must read voor zowel professionals als kantoren. Lees snel verder.

Wat is tegenwoordig standaard?

Op basis van onze ervaring en de praktijkdata van aangesloten kantoren op Finch Online zien we dat de meeste kantoren in elk geval dit bieden:

25–28 vakantiedagen

Een pensioenregeling (vaak met kleine of geen eigen bijdrage)

Leaseauto of reiskostenvergoeding

Laptop en telefoon (of -vergoeding)

Studiekosten

Thuiswerkvergoeding (€2–€3 per dag)

Netjes geregeld. Maar geen reden om voor een kantoor te kiezen. En al helemaal geen signaal van de cultuur achter de schermen.

Wat kun je zien als extra?

Sommige Finch kantoren gebruiken arbeidsvoorwaarden als bewuste investering in hun mensen. Zij doen bijvoorbeeld dit:



・Vitaliteitsbudget van €750–€1000 per jaar

・Coaching of intervisie als vast onderdeel van het jaarplan

・Extra vrije middagen in de zomer (of zelfs iedere vrijdag standaard vrij)

・Remote werken vanuit het buitenland

・Flexibele feestdagen (wisselen voor andere religieuze of persoonlijke momenten)

・Bonusregelingen van 0,5 tot 2 maandsalarissen, soms zelfs winstdeling of aandelenopties

Wat zegt dit over cultuur?

Wat je regelt voor je mensen, zegt alles over je waarden.

Niet in woorden, maar in daden.

Geef je vertrouwen of houd je de controle?

Stimuleer je groei, of stuur je alleen op declarabele uren?

Is herstel bespreekbaar of een blinde vlek?

Arbeidsvoorwaarden maken cultuur zichtbaar. Ze laten zien of je écht klaar bent voor de generatie van nu of nog werkt zoals tien jaar geleden.

