Brussel komt met vrijwillige standaard mkb-duurzaamheidsrapportage

De Europese Commissie heeft een aanbeveling aangenomen over vrijwillige duurzaamheidsrapportage voor mkb-bedrijven die niet onder de CSRD vallen.

De aanbeveling bevat een vrijwillige norm waarmee bedrijven makkelijker kunnen voldoen aan specifieke verzoeken om duurzaamheidsinformatie van grote financiële instellingen en ondernemingen. De vrijwillige norm (VSME) is ontwikkeld door de EFRAG, het technisch adviesorgaan van de Europese Commissie voor duurzaamheidsrapportage. “De Commissie moedigt grote ondernemingen en financiële instellingen die bij het mkb duurzaamheidsinformatie opvragen aan om hun verzoeken zo veel mogelijk op de vrijwillige norm te baseren.” Kmo’s kunnen ook vrijwillig duurzaamheidsinformatie willen rapporteren om hun toegang tot duurzame financiering te verbeteren en hun eigen duurzaamheidsprestaties beter te begrijpen en te monitoren, voegt de commissie toe.

Bescherming tegen buitensporige verzoeken

De norm hangt mede samen met het Omnibus I-vereenvoudigingspakket, waarin is voorgesteld de verplichte duurzaamheidsrapportage in te beperken tot grote ondernemingen met meer dan 1.000

werknemers. Voor kleinere ondernemingen heeft de commissie een norm voor vrijwillige rapportage voorgesteld, die zal worden goedgekeurd op basis van de afgelopen week aangenomen aanbeveling. “Deze toekomstige norm voor vrijwillige rapportage zal ook fungeren als een ‘maximum voor de waardeketen’ om het mkb en andere ondernemingen die niet onderworpen zijn aan verplichte rapportage uit hoofde van de richtlijn maatschappelijk verantwoord ondernemen te beschermen tegen buitensporige informatieverzoeken van hun partners in de waardeketen.”

De aanbeveling van vandaag een tussentijdse oplossing om tegemoet te komen aan de vraag van de markt totdat de vrijwillige norm formeel is vastgesteld. “Het tijdstip van goedkeuring zal afhangen van het tempo en de afronding van de onderhandelingen tussen de medewetgevers over het Omnibus I-voorstel.”