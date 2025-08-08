KPMG over eerste CSRD-rapportages: klimaatdoelen en biodiversiteit vaak struikelblok

KPMG heeft van 26 Nederlandse bedrijven de CSRD-rapportages onder de loep genomen. Er valt nog veel te verbeteren: ‘Vooral onderwerpen als biodiversiteit, kwaliteit van gegevens en uitleg van klimaatdoelen blijven lastig.’

Positief is dat bedrijven volgens KPMG serieus bezig zijn met duidelijke en gestructureerde duurzaamheidsrapportages. Maar ze zoeken in veel gevallen nog naar een goede aanpak voor het meten en sturen van gegevens over klimaatverandering. “Bijna alle bedrijven vinden klimaatverandering belangrijk. 24 van de 26 bedrijven maakten een plan voor de overgang naar verminderde uitstoot. Alle bedrijven hebben doelen voor de korte termijn om reductie te realiseren. Maar slechts tien bedrijven hebben hun klimaatdoelen laten controleren door een onafhankelijke organisatie (SBTi). Dit roept vragen op over hoe haalbaar en betrouwbaar die doelen zijn.”

De onduidelijkheden over CSRD helpen niet mee, aldus KPMG: “Nog steeds is er onduidelijkheid over de definitieve standaarden, ondanks de gepubliceerde opzet op 31 juli. Bedrijven zoeken een balans tussen voldoen aan de geldende richtlijn, inzetten op dat wat strategische van toegevoegde waarde is, en rekening houden met een verwachte verlichting.”

Duurzaamheid beter meenemen in financiële beslissingen

Een uitdaging is het goed meten en uitleggen van de financiële gevolgen van duurzaamheid. Veel bedrijven geven al wel informatie over risico’s en kansen, maar het is nog lastig om dit te vertalen naar duidelijke cijfers. Vera Moll, directeur duurzaamheidsrapportage bij KPMG: “Het is belangrijk dat duurzaamheid beter wordt meegenomen in financiële beslissingen. Uiteindelijk zijn de meeste ESG-risico’s op de korte of langere termijn financiële risico’s. Zo krijgen belanghebbenden betrouwbare informatie over de toekomstbestendigheid van een bedrijf, nog los van de impact op de aarde.”

Rapportage biodiversiteit nog in kinderschoenen

KPMG zet ook de lamp op biodiversiteit: “Volgens toonaangevende instellingen zoals de ECB en het WWF is dat van essentieel belang voor een gezonde natuur én een stabiele economie. Het is voor bedrijven belangrijk om in kaart te brengen hoe ze afhankelijk zijn van biodiversiteit en wat hun invloed daarop is. Dat is ook belangrijk voor (financiële) stakeholders. Zo kunnen er goede investeringsbeslissingen genomen worden.”

Bedrijven moeten ook uitleggen welke maatregelen ze nemen om schade te herstellen. “De E4-standaard benadrukt hoe belangrijk biodiversiteit is voor de veerkracht van bedrijven op lange termijn. De helft van de bedrijven die biodiversiteit als materieel beschouwen, voldoet niet volledig aan de rapportageverplichtingen op dit onderwerp. Slechts één bedrijf heeft zijn waardeketen beoordeeld op afhankelijkheid van biodiversiteit, en slechts vier bedrijven hebben doelen gesteld op dit gebied.” Vrijwillige richtlijnen zoals die van de Taskforce on Nature-related Financial Disclosures worden nog weinig gebruikt. “Dit laat zien dat het sturen en rapporteren op dit onderwerp nog in de kinderschoenen staat.”

Het doel van het onderzoek is om lessen te trekken en best practices te delen die bedrijven helpen hun rapportages te verbeteren, aldus KPMG. “Deze lessen zijn ook relevant in de context van de veranderende wetgeving die simplificatie van de rapportagevereisten voorstelt. Rapportage is meer dan een verplichting, het is een activiteit die strategie van een bedrijf ondersteunt en helpt in strategische besluitvorming.”