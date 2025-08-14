Wie is E.J. Antoni, de nieuwe baas van het Amerikaanse CBS?

De stap komt op een moment dat de Amerikaanse arbeidsmarkt afkoelt en eerder gepubliceerde banencijfers fors naar beneden zijn bijgesteld. Volgens Trump is Antoni de aangewezen persoon om te zorgen voor “eerlijk en accuraat” economisch cijfermateriaal. De voordracht moet nog worden goedgekeurd door de Senaat.

Kritisch tegenover het BLS

Antoni, die promoveerde in economie aan de Northern Illinois University, geldt als uitgesproken criticus van de werkwijze van het BLS. Hij heeft onder meer gepleit voor het vervangen van maandelijkse arbeidsmarktrapportages door kwartaalcijfers, zodat er meer tijd is om gegevens zorgvuldig te verzamelen en te controleren. Ook stelt hij dat het vertrouwen in de dienst de afgelopen jaren is aangetast.

Sinds 2022 is Antoni verbonden aan het Heritage Foundation, een invloedrijke denktank met nauwe banden met de Trump-beweging. Daarnaast werkt hij voor de Committee to Unleash Prosperity, opgericht door onder anderen Trumps economische adviseur Stephen Moore. Antoni is regelmatig te zien in conservatieve media en was eerder te gast in Steve Bannon’s podcast.

Felle reacties

Het plotselinge vertrek van McEntarfer, die in 2024 door president Biden was benoemd en al twintig jaar bij de federale overheid werkte, heeft tot verontwaardiging geleid. Haar voorganger, de door Trump benoemde William Beach, noemde het ontslag “volkomen ongegrond” en een bedreiging voor de onafhankelijkheid van de statistiekendienst. McEntarfer zelf sprak van “de eer van haar leven” om leiding te geven aan het BLS en bedankte haar collega’s voor hun inzet.

Verdeelde meningen

De benoeming van Antoni heeft de economische wereld verdeeld. Critici, waaronder economen van de universiteiten van Michigan en Harvard, waarschuwen dat zijn uitgesproken politieke profiel en gebrek aan ervaring met grootschalige dataverzameling de geloofwaardigheid van het BLS kunnen ondermijnen. Ze zien in hem een breuk met de traditie van politieke neutraliteit binnen de dienst. Voorstanders roemen juist zijn vastberadenheid om de cijfers “op orde te brengen” en het vertrouwen in de arbeidsmarktstatistieken te herstellen.

Het is nog onduidelijk wanneer de Senaat zich over Antoni’s benoeming zal buigen. De uitkomst van die stemming zal bepalend zijn voor de koers en het imago van een bureau dat een cruciale rol speelt bij het meten van de Amerikaanse economie.

Bomhoff

Dat de politiek wil ingrijpen bij statistische bureaus is niet voorbehouden aan de Verenigde Staten. In Nederland was econoom Eduard Bomhoff uitgesproken kritisch over het CBS dat hij te traag met cijfers vond. Ook meende Bomhoff dat de interpretatie van cijfers politiek werd gekleurd. Toen hij namens de LPF minister van VWS werd, kreeg hij de kans de kaarten te herschikken. Omdat het kabinet-Balkenende I al na 87 dagen viel, werd aan de positie van het CBS niet getornd.