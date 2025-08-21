OM: boekhouder Joep H verdiende 25 tot 35 miljoen aan drugshandel

De Limburgse boekhouder Joep H zou de spil te zijn in één van de grootste drugszaken ooit. Justitie stelt dat er minstens 30.000 kilo cocaïne is in- en uitgevoerd.

Dat bleek maandag tijdens de tweede proformazitting in de zaak met de naam Akimo. Hoofdrolspelers Joep H. (41) uit Schinnen en Gino P. (45) uit Meers verdienden volgens het OM zeker 25 tot 35 miljoen euro. En dat zijn slechts bedragen van een specifieke periode waarin de twee betrokken zouden zijn geweest bij cocaïnetransporten naar het Verenigd Koninkrijk. Mogelijk is dit slechts het topje van de ijsberg.

“Op een geldtelmachine van Joep H. is een bedrag tussen de 19 en 63 miljoen euro geteld”, zei een van de aanklaagsters. Het is nog onduidelijk waarom deze bedragen zover uit elkaar liggen. Maar wel duidelijk is dat het hier om een van de grootste Nederlandse drugszaken ooit gaat.

De zaak Akimo houdt verband met het Belgische drugsproces Costa, dat eveneens draait om duizenden kilo’s cocaïne. Boekhouder Joep H. is ook in die zaak een van de hoofdverdachten. Volgens Justitie bleef Joep H, nadat hij in 2021 werd aangehouden in het Costa-onderzoek, via Gino P. actief in de grootschalige drugshandel.

Joep H. en zijn advocaat waren niet aanwezig; de Limburger zit vast in België. Het proces in de zaak Costa wordt in september hervat.

Bron: De Limburger