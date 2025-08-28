Nieuw in België: ‘Tinder’ voor accountants

Ondernemers Kristof De Clercq (33) en David Van Auwegem (37) begonnen een paar jaar geleden een wervings- en selectiebedrijf. Nu lanceren de hr-ondernemers het platform Fidushare voor de accountancy. Ook bij onze zuiderburen is er een groot tekort aan accountants. Het heet daar een ‘knelpuntberoep’.

Klant ontevreden

Volgens beiden is dit vak de afgelopen tien jaar ingrijpend veranderd maar is in de recruitment alles bij het oude gebleven. “De juiste profielen zijn schaars, de kosten hoog en de controle ligt zelden bij de mensen die er echt toe doen. Recruitmentbureaus spelen in op die schaarste en creëren matches die vaak niet duurzaam zijn. Ze bieden de eerste de beste kandidaat aan bij klanten, en vaak gaat het over astronomische bedragen. Zo werkt het kantoor als doorgeefluik, zonder service,” zeggen de ondernemers in de Krant van West-Vlaanderen.

Volgens de ondernemers krijgen kantoren irrelevante profielen, worden zij gepusht en verliezen ze de controle. Ze vergelijken hun eigen website met Tinder. “Of liever met Bumble, waar de vrouw de eerste stap moet zetten.” Vanaf 3.000 euro kopen kantoren een jaarlicentie. Accountants en boekhouders kunnen zich gratis inschrijven. Hun profielen komen anoniem en met beperkte info beschikbaar. Fidushare doet een kwaliteitscontrole en laat enkel relevante profielen toe.