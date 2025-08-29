KvK waarschuwt digital nomads: ‘langere tijd in buitenland kan (fiscale) gevolgen hebben’

Steeds meer Nederlanders laten hun vaste werkplek achter zich en kiezen ervoor om vanuit het buitenland te werken. De Kamer van Koophandel (KvK) ziet deze trend en benadrukt dat digital nomads met een eigen onderneming zich goed moeten verdiepen in de gevolgen voor hun ondernemingsvorm, inschrijving en fiscale verplichtingen.

Wereldwijd gaat het inmiddels om zo’n 40 miljoen digital nomads. Ook onder Nederlandse ondernemers neemt het aantal toe dat volledig locatie-onafhankelijk werkt en hun bedrijf vanuit het buitenland voortzet.

Om hen hierbij te ondersteunen, heeft de KvK een speciale informatiepagina ingericht met praktische tips en checklists ontwikkeld. Daarnaast kunnen ondernemers met vragen altijd terecht bij de ondernemersadviseurs van KVK voor persoonlijk advies.

“Het klinkt aantrekkelijk: werken vanaf een strand op Bali of een café in Lissabon. Maar er komt meer bij kijken dan alleen een goede wifi-verbinding,” zegt Jacob van der Vis, ondernemersadviseur bij de KvK. “Als je als ondernemer langere tijd in het buitenland verblijft, kan dat gevolgen hebben voor waar je je bedrijf moet inschrijven, hoe je belasting betaalt en of je je rechtsvorm moet aanpassen.”

“Digital nomad zijn biedt veel vrijheid. Om hier het beste uit te halen, is een goede voorbereiding erg belangrijk,” aldus Van der Vis. “Wij helpen ondernemers graag om hun droom verantwoord en duurzaam waar te maken.”

4 vragen waar digital nomads op moeten letten

Naast de gelanceerde informatiepagina heeft de KvK vier vragen opgesteld waar je tenminste op moet letten:

Hoe zit het met verzekeringen en pensioenopbouw? In EU /EER landen kan de Europese regelgeving gelden; elders kunnen andere regels van toepassing zijn. Informeer bij UWV en/of zorginstanties wat de status is

Waar moet je je bedrijf inschrijven? Je vestigingsadres bepaalt vaak waar je belastingplichtig bent. Een fysiek adres in Nederland is verplicht voor inschrijving in het Handelsregister. Een postbus is niet toegestaan, maar een virtueel kantoor of postadres kan oplossingen bieden

Moet je je ondernemingsvorm aanpassen? In sommige gevallen is het verstandig of nodig om de bedrijfsvorm aan te passen, bijvoorbeeld van een Eenmanszaak naar een BV

Wat zijn de gevolgen voor je btw-aangifte en inkomstenbelasting? Er is belastingtechnisch verschil tussen definitief emigreren of tijdelijk vanuit het buitenland werken