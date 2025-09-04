Moos Accountants benoemt Henk Jan Spit tot partner

Moos Accountants is een audit-only kantoor met vestigingen in Diemen, Emmeloord en Montenegro. Zij richten zich op audits in het hogere MKB segment, private equity, online retail en payment service providers. Inmiddels heeft het kantoor ruim 30 werknemers en heeft het de ambitie om de grootste audit-only kantoor te worden van Noord Nederland waarbij kwaliteit en een data gedreven aanpak voorop staat.

Het partnerteam bestaat nu uit Sandrino Bouwmeester, Jordy Bouwmeester, Dennis Out, Patrick van den Belt en Henk Jan Spit. Hij heeft zijn benoeming te danken aan zijn jarenlange ervaring bij EY, kritische blik, inzet en bijdrage van de groei van de vestiging in Emmeloord. Naast zijn verantwoordelijkheid voor een mooie klanten portefeuille zal Henk-Jan zich in het bijzonder gaan richten op het domein vaktechniek.