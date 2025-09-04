Home » Moos Accountants benoemt Henk Jan Spit tot partner

Moos Accountants benoemt Henk Jan Spit tot partner

Accountancy, Nieuws

Het audit-only kantoor Moos Accountants heeft het partnerteam uitgebreid met Henk Jan Spit. Het aantal partners komt daarmee op vijf.

4 september 2025 door Accountancy Vanmorgen

Moos Accountants is een audit-only kantoor met vestigingen in Diemen, Emmeloord en Montenegro. Zij richten zich op audits in het hogere MKB segment, private equity, online retail en payment service providers. Inmiddels heeft het kantoor ruim 30 werknemers en heeft het de ambitie om de grootste audit-only kantoor te worden van Noord Nederland waarbij kwaliteit en een data gedreven aanpak voorop staat.

Het partnerteam bestaat nu uit Sandrino Bouwmeester, Jordy Bouwmeester, Dennis Out, Patrick van den Belt en Henk Jan Spit. Hij heeft zijn benoeming te danken aan zijn jarenlange ervaring bij EY, kritische blik, inzet en bijdrage van de groei van de vestiging in Emmeloord. Naast zijn verantwoordelijkheid voor een mooie klanten portefeuille zal Henk-Jan zich in het bijzonder gaan richten op het domein vaktechniek.

Tags: audit only, Personalia

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.

Instellingen