NBA raadpleegt leden over herzien PE-beleid

De NBA heeft het aangepaste PE-beleid voorgelegd aan de leden. Die kunnen tot en met 15 oktober reageren. Het nieuwe beleid gaat op 1 januari volgend jaar in.

De NBA heeft het nieuwe PE-beleid opgesteld na eerdere consultatie van de leden. “Het aangepaste beleid kan pas worden ingevoerd als de nieuwe nadere voorschriften zijn vastgesteld en van kracht zijn.” Daarom zijn de ontwerp-Nadere voorschriften permanente educatie 2026 nu aan de leden voorgelegd.

Leven lang leren

Een van de pijlers onder het nieuwe beleid is dat PE niet vrijblijvend is. “In het nieuwe beroepsprofiel wordt nadrukkelijk ingezet op accountants die een leven lang leren.” Wel wordt ingezet op de autonomie van de accountants bij het invullen van leerdoelen en -activiteiten. De NBA ziet voor zichzelf met name een stimulerende, steunende en sturende rol, via onder meer portfoliorichtlijnen en ondersteunende gesprekken. Daarnaast verplicht de beroepsorganisatie zich tot het stellen van voldoende waarborgen voor bewaking van de naleving van de PE-verplichting.

In de nieuwe opzet is er geen verplichting meer om elk jaar een plan van aanpak te maken. Er zijn geen verplichte onderwerpen; daarvoor in de plaats komen ontwikkelthema’s per werkveld. Een portfoliobeoordeling kan niet meer de uitkomst ‘voor verbetering vatbaar’ krijgen; vanaf volgend jaar zijn er alleen de oordelen ‘voldoet’ of ‘voldoet niet’.

Vragen over ontwikkelthema’s en oordeel

De NBA wil onder meer weten of voor de leden het onderscheid tussen ontwikkelthema’s en verplichte onderwerpen voldoende duidelijk is. Een vraag in de raadpleging is ook of duidelijk is dat bij het oordeel ‘voldoet niet’ in de eerste plaats stimuleren en steunen het doel is. “Bij het oordeel ‘voldoet’ kan de NBA aandachtspunten geven bij wijze van feedback. De accountant wordt bij het oordeel ‘voldoet niet’ in de gelegenheid gesteld een nieuw, verbeterd, portfolio in te dienen. Het bestuur biedt leden daarnaast een ondersteuningsgesprek aan indien het portfolio het oordeel ’voldoet niet’ krijgt”, zo wordt de aanpassing toegelicht.