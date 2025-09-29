Benchmark: omzet per fte accountants €133.000, top ligt fors hoger

De gemiddelde omzet per fte bij accountants- en administratiekantoren bedraagt in het tweede kwartaal van 2025 €133.000. Dat blijkt uit het Accountancy Benchmark Report Q3 2025 van Simplicate, gebaseerd op data van bijna 400 kantoren in Nederland.

De best presterende kantoren liggen met € 164.000 omzet per fte duidelijk boven dit gemiddelde, stellen de onderzoekers.

Productiviteit tijdelijk hoger door belastingseizoen

De productiviteit kwam het tweede kwartaal uit op gemiddeld 73%, een stijging ten opzichte van eerdere kwartalen door de jaarlijkse piek in belastingaangiftes, jaarrekeningen en controles. De top 20% behaalde zelfs een productiviteit van 84%.

Uurtarieven

Het gemiddelde uurtarief is €105, blijkt verder uit de benchmark. De best presterende kantoren (top 20%) vragen gemiddeld €126 per uur. De tarieven zijn vrij stabiel; de uurtarieven zijn over alle assen, zoals de top 20% en bedrijfsgrootte maximaal €3 gestegen ten opzichte van voorgaand kwartaal.

Begroting als basis voor een toekomstbestendig kantoor

De piek in productiviteit door het belastingseizoen laat zien hoe sterk de werkdruk kan oplopen. Zonder vooruit te plannen blijft die druk moeilijk beheersbaar. Juist nu veel kantoren bezig zijn met hun begroting voor volgend jaar, is dit het moment om de capaciteit, kosten en omzetpotentieel in samenhang te zien. Dit helpt in planvorming, bijvoorbeeld om piekdruktes op te vangen en stabiel te blijven presteren in rustigere kwartalen. Zo wordt de begroting een hulpmiddel om grip te houden op werkdruk én te bouwen aan een toekomstbestendig kantoor.

Het Accountancy Benchmark Report Q3 is gebaseerd op een geanonimiseerde dataset van bijna 400 accountants- en administratiekantoren (5–120 fte) in de periode juli 2024 tot en met juni 2025. De cijfers geven inzicht in omzet per fte, productiviteit en uurtarief, vergeleken met de top 20% van de markt.

De volledige benchmark is hier te vinden.