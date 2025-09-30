Volgens Nextens is er onder ondernemers weinig draagvlak voor ingrepen in de AOW en de erf- en schenkbelasting. Over de belasting op miljoenenerfenissen zijn de meningen verdeeld.

De aanbieder van fiscale software bevroeg een kleine duizend ondernemers over onder meer het aanpassen van de AOW-systematiek. Slechts 18% van hen vindt dat gepensioneerden zouden moeten bijdragen aan de financiering van de AOW via een premie op hun pensioeninkomen. Onder 60-plussers steunt 8% dit idee, onder 30-minners is dat 24%. “De beperkte steun is gelijkelijk verdeeld onder kiezers die in 2023 hebben gestemd op de partijen die nu in de peilingen bovenaan staan: PVV, CDA, GroenLinks-PvdA, VVD en D66.”

Langer doorwerken

Bij het bedrijfsleven gaan er weinig handen op elkaar voor het inkomensafhankelijk maken van de AOW: 32% ziet dat zitten. “Er is bovengemiddeld meer steun bij stemmers op het CDA met 43%, GroenLinks-PvdA met 42%, D66 met 40% en PVV met 34%. Vooral respondenten die in 2023 op de VVD stemden drukken met 22% het gemiddelde.”

Nextens noemt ook ‘stimulerende maatregelen’, zoals mensen aanmoedigen vrijwillig langer door te werken. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het niet verwonderlijk dat bedrijven daar wel voor te porren zijn: 76% vindt dat een goed idee. Verder wil 64% meer prikkels om individueel pensioenvermogen

Een hogere belasting op vermogen vindt 23% een goed idee. Niet verrassend zijn de voorstanders vooral te vinden aan de linkerkant van het politieke spectrum. Bij de stemmers op overige partijen die hoog staan in de peilingen ligt de steun voor deze maatregel tussen de 19% (PVV) en 29% (CDA). op te bouwen buiten het collectieve stelsel om.

Verdeeldheid over erfbelasting

De erfbelasting houdt ondernemers verdeeld: 40% vindt dat erfenissen vanaf een miljoen zwaarder belast mogen worden, maar 44% is daar tegen. “Met 50% is er meer steun voor het zodanig hervormen van de erfbelasting dat deze beter aansluit op de liquiditeit van erfgenamen.” Versimpeling van de erfbelasting krijgt weinig steun: 29% vindt dat alle vrijstellingen binnen de erfbelasting afgeschaft moeten worden zodat iedereen hetzelfde percentage betaalt. Bij de stemmers op PVV, CDA, GroenLinks-PvdA en VVD zijn fors meer tegenstanders dan voorstanders van dit idee.

Het afbouwen van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) krijgt met 27% ook weinig steun. De minste steun is er met 4,8% in de sector landbouw, bosbouw en visserij; de meeste aanhangers zijn er met 37% onder respondenten werkzaam bij financiële instellingen. Afbouwen van fiscale schenkingsvoordelen is nog minder populair: 15,7% ziet dat zitten.