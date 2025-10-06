Waarom het koppelen van AFAS aan SharePoint het verschil maakt voor moderne accountantskantoren 

De meeste accountantskantoren werken dagelijks met een enorme hoeveelheid klantinformatie, documenten en workflows. Denk aan loonstroken, jaarrekeningen, adviesrapporten en contracten.

Veel van deze informatie leeft bij AFAS-gebruikers in deze software, maar de documenten zelf worden vaak opgeslagen in SharePoint of een ander document managementsysteem (DMS). De uitdaging? Deze werelden met elkaar verbinden.

Eén bron van waarheid dankzij de koppeling

Door AFAS te koppelen aan SharePoint ontstaat er één centrale, veilige en goed gestructureerde omgeving waarin medewerkers altijd werken met de juiste documenten. De koppeling zorgt ervoor dat klant- of projectgegevens uit AFAS automatisch worden vertaald naar metadata in SharePoint. Daardoor worden documenten direct op de juiste plek opgeslagen bijvoorbeeld in een klantmap, projectsite of dienstspecifieke omgeving (zoals Accountancy, Lonen of Consultancy).

De rol van DailyDrive

De koppeling tussen AFAS en SharePoint wordt bij veel organisaties gerealiseerd met DailyDrive. DailyDrive zorgt ervoor dat gegevens uit AFAS – zoals klantnummers, projectcodes of dossierstatussen – automatisch worden gesynchroniseerd met SharePoint. Het resultaat: documenten worden niet alleen centraal opgeslagen, maar ook direct voorzien van relevante metadata. Zo kan iedereen binnen het kantoor eenvoudig filteren, zoeken en samenwerken zonder te verdwalen in mappenstructuren.

Werk je met AFAS Software en wil je je documentbeheer naar een hoger niveau tillen? In deze video ontdek je hoe je een krachtige koppeling legt tussen AFAS, Microsoft 365 (SharePoint). Met behulp van DailyDrive zet je SharePoint als volwaardig document managementsysteem in!

Gecertificeerde koppeling: zekerheid voor de toekomst

De koppeling tussen AFAS en DailyDrive is officieel gecertificeerd door AFAS. Dat betekent dat Like-IT werkt volgens de hoogste standaarden van beveiliging, datakwaliteit en betrouwbaarheid. Voor kantoren die met gevoelige klantinformatie werken – zoals accountants, fiscalisten en salarisadministrateurs – is dat een belangrijk signaal: je kunt vertrouwen op een veilige, toekomstbestendige oplossing die door AFAS zelf wordt ondersteund.

Praktijkvoorbeeld: Eshuis Accountants

Een mooi voorbeeld is Eshuis Accountants, dat de koppeling tussen AFAS en SharePoint realiseerde met hulp van Like-IT en DailyDrive. Door de integratie beschikt Eshuis nu over een modern, veilig en efficiënt DMS waarin documenten automatisch worden gekoppeld aan de juiste klantdossiers. Medewerkers hoeven niet langer handmatig documenten te verplaatsen of te hernoemen; alles gebeurt op basis van de informatie uit AFAS. Dat scheelt tijd, voorkomt fouten en versterkt de samenwerking tussen teams.

Efficiënter werken begint met slimme integratie

Voor moderne accountantskantoren is de tijd van losse systemen voorbij. Door AFAS en SharePoint te koppelen via DailyDrive leg je de basis voor een geïntegreerde digitale werkomgeving waarin processen, documenten en klantinformatie naadloos samenkomen. Dat is niet alleen efficiënter maar het maakt het werk ook veiliger, overzichtelijker en toekomstbestendig.

