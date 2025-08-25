Strafbank dreigt voor Ebusco wegens ontbrekende handtekening accountant

Ebusco bouwt elektrische bussen en ging in 2021 naar de beurs. Vlak na de beursgang noteerde het aandeel € 29, maar in vier jaar tijd is het avontuur vooral een bochtige weg bergafwaarts gebleken: afgelopen vrijdag was een aandeel nog 36 cent waard.

Rode vlag

En ondertussen is nog altijd niet voldaan aan de eis dat de jaarrekening over 2024 door een accountant is gecontroleerd. Dat had op 1 mei al gebeurd moeten zijn. Nu de krabbel maar uitblijft, dreigt plaatsing op het zogeheten strafbankje via opname in een aparte handelsgroep: het wordt opgenomen in een een aparte handelsgroep. Directeur René van Vlerken van Euronext Amsterdam noemt de negatieve gevolgen voor de reputatie van het bedrijf. “Je plaatst een rode vlag in het beursfonds, in de zin dat je beleggers waarschuwt: met dit bedrijf is iets aan de hand, doe goed je huiswerk.”

Voorlopig staat Ebusco nog binnen de lijnen van het beurs-speelveld. “Op basis van de informatie die we nu hebben en de feiten die we kennen, ligt het in de lijn van de verwachting dat Ebusco op de strafbank zal worden geplaatst”, zegt Van Vlerken echter. Euronext gaat actie ondernemen als de AFM meldt dat een beursfonds niet aan de voorschriften voldoet.

Ebusco verkeert al tijden in financiële problemen, onder meer Qbuzz een grote order afblies door leveringsproblemen. In oktober vorig jaar werd de handel in Ebusco-aandelen nog tijdelijk stilgelegd.

Overmacht

Bij de (uitgestelde) aandeelhoudersvergadering vorige week stelde het bestuur van het bedrijf dat er sprake was van overmacht: door ziekte en het vertrek van financiële managers was het niet in staat om vragen van accountant EY over onderdelen van de jaarrekening te beantwoorden. Daar wordt nu nog aan gewerkt en dan zou komend kwartaal op een aandeelhoudersvergadering de door de accountant gecontroleerde jaarrekening 2024 kunnen worden besproken.

Afgelopen jaar belandden meerdere fondsen op de strafbank omdat ze geen accountant konden vinden of nog geen accountantsverklaring hadden. Wie na twee jaar nog geen oplossing heeft, raakt zijn beursnotering kwijt.

Bron: Brabants Dagblad