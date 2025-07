Wetsvoorstel hogere OOB-grens woningcorporaties in consultatie

Het kabinet wil de grens voor de OOB-status van woningcorporaties ophogen van 5.000 naar 20.000 verhuureenheden. Het wetsvoorstel daartoe is maandag in consultatie gebracht.

Minister Keijzer (Volkshuisvesting) had de aanpassing eind vorig jaar al aangekondigd. Nu heeft ze het wetsvoorstel samen met haar eveneens demissionaire collega’s van Binnenlandse Zaken en Financiën gepubliceerd. Op dit moment hebben circa 149 woningcorporaties de OOB-status; met de verhoging van de drempel krimpt dat aantal tot 25. Omdat er maar zes OOB-accountants zijn, krijgt een groot deel van de corporaties meer keuze uit accountantsorganisaties, zo is de verwachting.

Separate wetswijziging

Aanvankelijk zou de wijziging meelopen met de komende wijziging van het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta) behorend bij de Wijzigingswet accountancysector, maar omdat de inzet is om de aanpassing al op 1 januari 2026 te laten ingaan, is gekozen voor een separate aanpassing van het Bta.

Lasten per corporatie € 10.000 lager

Het kabinet verwacht dat het vervallen van de OOB-status voor de betrokken woningcorporatie “in principe” een vermindering van administratieve lasten met zich meebrengt. “Hoe groot die vermindering is, laat zich echter niet eenvoudig vaststellen, omdat met de wijziging van de Woningwet in 2015 er tegelijkertijd verschillende extra eisen en waarborgen ingevoerd zijn voor toegelaten instellingen. Het isoleren van de kosten die gemoeid zijn met de OOB-status is daardoor nagenoeg onmogelijk.”

Uit eerder onderzoek bleek dat de OKB-werkzaamheden zorgen voor 10 tot 20 uur extra werk. Op basis daarvan schat de regering de kostenvermindering op ongeveer € 10.000 per corporatie, sectorbreed € 1.440.000.

Kwaliteit gewaarborgd

Een van de factoren die meespeelden bij het ophogen van de grens is dat de kwaliteit van de risicobeheersing bij woningcorporaties de afgelopen jaren flink is verbeterd door de extra waarborgen die bij de herziening van de Woningwet in 2015 zijn geïntroduceerd. “Daarnaast staan ook niet-OOB-accountantskantoren sinds 1 januari 2022 onder toezicht van de AFM. Gelet op deze aspecten is de verwachting dat een verhoging naar 20.000 eenheden er niet toe zal leiden dat de gerealiseerde kwaliteitsverbetering bij corporaties teniet wordt gedaan.”

Omvangscriterium

De nieuwe grens van 20.000 eenheden zal gelden vanaf de eerstvolgende wettelijke controle na inwerkingtreding van het besluit, zijnde de controle op het boekjaar 2025. “De bepaling dat het OOB-regime voor woningcorporaties van toepassing is wanneer in op twee opeenvolgende balansdata aan het omvangscriterium wordt voldaan, blijft gelden. Indien er nadien op twee opeenvolgende balansdata niet meer aan het omvangscriterium wordt voldaan, dan vervallen de verplichtingen die samenhangen met het OOB-regime.” Voor boekjaar 2025 betekent het dat de controle conform het OOB-regime moet worden ingericht als over het boekjaar 2024 en het boekjaar 2025 is voldaan aan het omvangscriterium van 20.000 verhuureenheden.

Mocht de publicatie in het Staatsblad vanwege de verkiezingen niet vóór 1 januari 2026 plaatsvinden, dan treedt het besluit in werking met terugwerkende kracht tot die datum.

Reageren op de consultatie kan tot 11 augustus