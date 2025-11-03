Personalia | Nieuwe bestuurder bij 216 Accountants

Joanne Huddleston Slater is benoemd tot bestuurder van 216 Accountants. Ze volgt Vincent de Jong op, die terugkeert naar de fiscale praktijk van het bedrijf.

De Jong, tevens voorzitter van het Register Belastingadviseurs, heeft besloten om terug te keren naar de fiscale praktijk om die tak binnen 216 verder aan te sturen en uit te breiden. “Dit betekent dat hij zijn toekomstige werkzaamheden niet kan blijven combineren met zijn huidige rol.” Hij blijft als fiscalist verbonden aan het bedrijf. “Mijn hart ligt toch bij de fiscale inhoud: het zoeken naar creatieve oplossingen binnen de regels, het sparren met ondernemers, het strategisch meedenken over hun volgende stap.”

Rol per direct overgenomen

De rol die Vincent als bestuurder heeft vervuld, wordt per direct overgenomen door Joanne Huddleston Slater. “Joanne kent 216 Accountants door en door. Met haar ervaring en betrokkenheid zal zij samen met Hüseyin Göksu sturing geven aan de verdere ontwikkeling van 216 Accountants.” Ze is al vanaf de overname van de mkb-praktijk van KPMG nauw betrokken bij het bedrijf.