‘Investeerders duiken massaal op mkb’

Volgens financieringsplatform NLInvesteert is er sprake van een ware investeringsgolf. Nederlandse en buitenlandse partijen mikken daarbij steeds meer op het mkb.

De hausse aan investeringen komt door een overvloed aan kapitaal in de Nederlandse economie, aldus directeur Dirkjan Takke van NLInvesteert. “De berg aan spaargeld in Nederland van ongeveer 500 miljard zoekt rendement. Via ons platform halen we soms binnen enkele minuten miljoenen euro’s op. Dat is ongekend.”

Meer geld dan projecten

Het mkb-financieringsplatform stelt dat door de geldverruiming van centrale banken “het geld tegen de plinten klotst en spaarrekeningen uitpuilen”. Dat geld moet renderen en de lage rentes maken sparen niet interessant. Volgens Takke is er ook toenemende interesse vanuit het buitenland voor de Nederlandse mkb-markt. “Dat zag je eerst op de hypotheekmarkt en vervolgens in leningen voor verhuurd vastgoed, maar inmiddels dus ook in leningen aan het mkb.”

Inmiddels wordt meer geld aangeboden dan het platform aan projecten kan plaatsen. “We gaan niet méér projecten aanbieden alleen om aan de vraag te kunnen voldoen. Dat zou haaks staat op ons risicobeleid. Onze investeringen moeten aan strenge criteria voldoen en een verantwoord risicorendementsprofiel hebben.”

BMKB-accreditatie

NLInvesteert is recentelijk als eerste financieringsplatform geaccrediteerd om ook leningen met staatsgarantie aan te mogen bieden via de regeling Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). “Met deze garantieregeling kunnen we het risico op leningen extra verlagen.” De BMKB-regeling was tot nu toe alleen aan banken en verwante geldverstrekkers voorbehouden.

Scherper op risico’s

Door de overvloed aan geld kijkt NLInvesteert scherper dan ooit naar risico’s. “Zo hebben we met nieuwe technologie de analyse van realtime banktransacties toegevoegd aan onze kredietrisicobeoordeling.” Op het gebied van duurzame energiesector staat het platform even op de rem: “De productiecapaciteit is daar zo hard gegroeid dat de inkomsten onder druk staan; een klassiek voorbeeld van een varkenscyclus”, zegt Takke. “We blijven actief, maar selectiever.”

Rendement tegen 8%

In het derde kwartaal behaalden de projecten op het platform van NLInvesteert een gemiddeld rendement van 7,95%, iets hoger dan de 7,9% in het tweede kwartaal. Het defaultpercentage bleef met 1,24% laag.