Kantelpunt in Wwft-compliance: hoe automatisering en AI de accountancy transformeren

Elke week spreek je ze: accountants en administratiekantoren die zoeken naar manieren om hun werkdruk te verlagen. Niet omdat ze minder willen doen, maar omdat ze steeds meer moeten doen.

Regels worden strenger, de dossiervorming zwaarder en het personeel schaarser. En klanten? Die blijven de aandacht verlangen, en terecht! Het handmatig bijhouden van alles wat de Wwft vraagt? Dat knelt. Gelukkig is er technologie. En sterker nog: de opkomst van AI geeft kantoren nu een unieke kans om compliance slimmer, consistent én toekomstbestendig te organiseren.

In dit artikel lees je alles over de samenkomst van Wwft-automatisering en AI, en hoe de toekomst van de accountancy er daarmee uit kan komen te zien.

De toenemende druk van Wwft-compliance

Accountants en administratiekantoren staan onder groeiende druk om te voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze wet verplicht tot grondig cliëntenonderzoek, zorgvuldige risicobeoordeling en voortdurende monitoring van klanten. In de praktijk blijkt dit een flinke uitdaging: de compliance-werkdruk neemt toe door strengere regels en intensieve controles, terwijl er vaak juist minder mankracht beschikbaar is. Tegelijk verwachten klanten meer persoonlijke aandacht van hun adviseur. Het resultaat is een krachtenveld waarin het handmatig bijhouden van alle Wwft-verplichtingen haast onhoudbaar wordt.

Handmatig Wwft-compliance uitvoeren kost enorm veel tijd en is foutgevoelig. Denk aan het verzamelen van klantinformatie, checken van identiteiten, beoordelen van risicofactoren en documenteren van bevindingen. Een overgeslagen controle of verkeerd geïnterpreteerde gegevens kan grote gevolgen hebben: boetes, reputatieschade of zelfs strafrechtelijke vervolging bij overtreding van de Wwft. Kortom, traditionele werkwijzen schieten tekort in een landschap met steeds meer regels en risico’s.

Automatisering als oplossing voor Wwft-processen

Gelukkig biedt automatisering een uitkomst. Het automatiseren van Wwft-processen maakt compliance niet alleen efficiënter, maar ook betrouwbaarder. Door repetitieve taken over te laten aan software, kunnen accountants zich focussen op de uitzonderingen en de inhoudelijke beoordeling. Automatisering verkort de doorlooptijd van cliëntenonderzoek, verkleint de kans op menselijke fouten en maakt het bijhouden van veranderende regelgeving haalbaarder. Bovendien kun je met de juiste tools nieuwe risico’s sneller signaleren en erop anticiperen.

Praktische vormen van Wwft-automatisering zijn inmiddels ruimschoots beschikbaar. Enkele voorbeelden van tools en technologieën die hierbij helpen:

KYC-platforms (Know Your Customer): platforms die automatisch de identiteit van klanten verifiëren aan de hand van officiële documenten en databases. Ze voorzien vaak in real-time risicoprofilering en continue monitoring van klanten, zodat alle klantgegevens up-to-date blijven. Dit versnelt zowel het onboardingproces van nieuwe cliënten als de periodieke controles van bestaande relaties.



Sanctielijst- en PEP-checkers: software die klanten automatisch screent tegen internationale sanctielijsten en Politically Exposed Persons lijsten. Zo ontdek je direct of een (potentiële) klant gelinkt is aan witwaspraktijken, terrorismefinanciering of andere risico's. Deze continue screening minimaliseert de kans dat je zaken doet met ongewenste of risicovolle partijen.



Documentverificatie-tools: geautomatiseerde controle van documenten zoals paspoorten, ID-kaarten of uittreksels. Met technieken als OCR (optische tekenherkenning) en AI kunnen deze tools documenten scannen, echtheid valideren en relevante data (bijv. KvK-nummer, BTW-nummer) uit officiële registers ophalen. Dit scheelt handmatig controleren en invoeren, en verrijkt direct het klantdossier met betrouwbare gegevens.



Dynamische risicomodellen: door inzet van algoritmes en machine learning kunnen risicoprofielen van klanten continu geëvalueerd en real-time bijgesteld worden. De software analyseert bijvoorbeeld transacties en gedragingen van een klant en past het risicoprofiel direct aan bij veranderingen. Zo heb je altijd een actueel inzicht in de risico's die een cliënt met zich meebrengt.



door inzet van algoritmes en machine learning kunnen risicoprofielen van klanten continu geëvalueerd en real-time bijgesteld worden. De software analyseert bijvoorbeeld transacties en gedragingen van een klant en past het risicoprofiel direct aan bij veranderingen. Zo heb je altijd een actueel inzicht in de risico’s die een cliënt met zich meebrengt. Automatisch risicoprofiel genereren: op basis van alle ingevoerde klantdata genereert de software een passend risicoprofiel voor elke cliënt. Zeker kantoren die veel nieuwe klanten verwerken, kunnen hiermee enorm opschalen: de beoordeling van nieuwe relaties gaat sneller en consistenter, zonder dat je elke keer vanaf nul hoeft te beginnen.

Wie dit soort automatisering in praktijk wil zien, kan een kijkje nemen bij Grub, een end-to-end Wwft-platform dat klantonderzoek, risicoprofilering en dossiervorming automatiseert en zo de compliance-werkdruk drastisch verlaagt. Bekijk hoe Grub Wwft-processen automatiseert.

Succesfactoren bij implementatie

Om optimaal profijt te halen uit Wwft-automatisering is een zorgvuldige selectie en implementatie van tools essentieel. Let bij de toolselectie op een paar belangrijke punten. Ten eerste moet de software de benodigde Wwft-functionaliteiten aan boord hebben: denk aan cliëntenonderzoek, identificatie- en verificatiemogelijkheden, automatische risicoprofilering, sanctielijst- en nieuwschecks, en transactiemonitoring. De tool moet passen bij de schaal en complexiteit van jouw kantoor én voldoen aan de wettelijke eisen.

Integratie is een tweede cruciale factor. Kies een oplossing die naadloos aansluit op je bestaande systemen (zoals CRM, administratie- of dossierpakketten). Goede integraties voorkomen dubbele invoer van gegevens en verminderen de kans op fouten of “false positives”. Zo kan een slimme Wwft-tool bijvoorbeeld automatisch het KvK-nummer van een nieuwe klant ophalen en de bijbehorende bedrijfsinformatie invullen, zodat je altijd met actuele data werkt zonder extra handmatig werk.

Daarnaast mogen ondersteuning en beveiliging niet over het hoofd worden gezien. Ga voor een softwarepartner die deskundige support biedt – zodat je snel geholpen wordt bij vragen of technische issues – én die de hoogste standaarden hanteert op het gebied van databeveiliging en privacy. Je werkt immers met zeer gevoelige klantinformatie; die moet veilig opgeslagen en alleen toegankelijk voor geautoriseerd personeel zijn.

Tot slot: mens en machine moeten samenwerken. Zorg voor goede training van je medewerkers in het gebruik van de nieuwe software. Leg uit waarom deze tools worden ingezet en welke rol de medewerker blijft houden in het proces. Automatisering levert pas echt waarde op in combinatie met menselijk inzicht. Technologie kan veel uit handen nemen en processen efficiënter maken, maar de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor compliance ligt nog steeds bij mensen. Het is die wisselwerking – slimme tools plus alerte professionals – die leidt tot succes.

Voordelen van Wwft-automatisering

Het effect van Wwft-automatisering is duidelijk merkbaar in de dagelijkse praktijk. Enkele belangrijke voordelen op een rij:

Tijdbesparing: Veel handmatige handelingen bij klantacceptatie en monitoring komen te vervallen. Wat eerst uren kostte, is nu in minuten geregeld. Dit bespaart kostbare tijd die elders in de organisatie nuttig ingezet kan worden.



Minder fouten, snellere processen: Automatische controles zijn consistent en laten minder ruimte voor vergissingen. Hierdoor wordt het risico op gemiste signalen of foutieve beoordelingen kleiner, terwijl de snelheid van werken toeneemt.



Betere klantbeleving: Nieuwe klanten doorlopen een soepelere onboarding. Documenten kunnen digitaal en sneller worden geverifieerd, en terugkerende informatie hoeft niet telkens opnieuw te worden aangeleverd. Dit professionele en vlotte proces komt de relatie met de klant ten goede.



Nieuwe klanten doorlopen een soepelere onboarding. Documenten kunnen digitaal en sneller worden geverifieerd, en terugkerende informatie hoeft niet telkens opnieuw te worden aangeleverd. Dit professionele en vlotte proces komt de relatie met de klant ten goede. Hogere compliance-kwaliteit: Door slimme software wordt het naleven van de Wwft een stuk efficiënter. Je hebt continu zicht op risico’s en blijft automatisch bij met de laatste regelgeving en sanctielijst-updates. De kans om in zee te gaan met een frauduleuze of hoog-risico partij neemt sterk af, wat de integriteit van je kantoor en het financiële stelsel beschermt.

Steeds meer accountantskantoren gebruiken hiervoor oplossingen als Grub, waarmee processen gestroomlijnd en foutkansen sterk verminderd worden.

AI: het kantelpunt voor de accountancy

Automatisering is dus een gamechanger voor Wwft-compliance, maar de volgende versnelling dient zich al aan: kunstmatige intelligentie (AI). De opmars van AI gaat razendsnel. Grote taalmodellen zoals ChatGPT hebben in korte tijd laten zien hoe krachtig AI kan zijn, en in steeds meer sectoren – waaronder de accountancy – vinden innovatieve toepassingen plaats. We staan dan ook op een kantelpunt. Het is niet langer de vraag óf AI de accountancy zal veranderen, maar hoe. Kantoren moeten nu strategische keuzes maken: blijf je stilstaan op de kade, of stap je aan boord en vaar je de toekomst tegemoet?

Dat deze ontwikkeling snel kan gaan, bewijst de recente technologische geschiedenis. Ter illustratie: rond 1998 werden mobiele telefoons nog gezien als nieuwigheidje dat niet iedereen nodig dacht te hebben. Nog geen tien jaar later, in 2007, verscheen de eerste smartphone en inmiddels is zo’n apparaat onmisbaar in ons dagelijks leven. In minder dan twintig jaar is onze wereld compleet veranderd door mobiele technologie. Net zo ingrijpend kan AI de accountancysector transformeren.

Wie benieuwd is hoe dit er in de praktijk uitziet, kan zien hoe GrubAI AI inzet binnen Wwft-compliance om repetitieve taken te versnellen en de kwaliteit van dossiers te verbeteren.

AI versnelt repetitieve processen

AI is allang geen ver-van-mijn-bed-show meer. We gebruiken het dagelijks – van slimme zoekmachines en e-mailfilters tot automatische boekingsherkenning in administratiesoftware. In de accountancy liggen de grootste kansen van AI op het gebied van versnelling, consistentie en intelligentere besluitvorming in processen. Neem opnieuw het Wwft-proces als voorbeeld: het is arbeidsintensief, repetitief en foutgevoelig, maar wel van cruciaal belang. Hier kan AI een enorm verschil maken.

Met behulp van AI kunnen veel stappen in cliëntenonderzoek en monitoring worden ondersteund. Denk aan het automatisch signaleren van risicofactoren, het vooraf invullen of voorbereiden van klantdossiers en zelfs het doen van voorstelanalyses. Concreet zou een AI-assistent relevante klantinformatie kunnen verzamelen uit diverse bronnen, transacties en relaties scannen op ongebruikelijke patronen en de accountant suggesties aanreiken voor risicobeoordeling of vervolgstappen. Zo komt de accountant een stuk sneller tot een volledig en betrouwbaar dossier, met minder frustratie onderweg. Routineuze checklistvragen kunnen bijvoorbeeld al door de AI worden beantwoord of klaargezet, zodat de accountant vooral hoeft te reviewen en finaal te beoordelen. Dit alles leidt tot een efficiënter proces waarbij de kwaliteit van compliance hoog blijft, terwijl de werkdruk voor de professional daalt.

Geavanceerde AI-oplossingen zoals GrubAI maken dit tegenwoordig al mogelijk. In het geval van GrubAI leert de software-assistent van de dossiers en cases in jouw eigen klantenbestand. Op basis van jouw unieke dataset doet de AI specifieke suggesties en wordt hij gaandeweg steeds slimmer en nauwkeuriger in zijn voorstellen. Belangrijk is dat jij als accountant aan het roer blijft staan: je beslist zelf welke aanbevelingen je overneemt, aanpast of verwerpt. Door die feedback leert de AI jouw voorkeuren en werkwijze kennen. Feitelijk voelt het voor veel gebruikers alsof ze “een extra collega” hebben gekregen die het repetitieve werk uit handen neemt, terwijl ze zelf altijd de controle houden over de uiteindelijke beslissing. AI fungeert zo als een geduldige assistent die nooit moe wordt van het uitvoerige speurwerk, maar het mensenwerk – de kritische blik, de oordeelsvorming en het persoonlijke advies – blijft het domein van de professional.

De accountant en AI: collega’s in een nieuwe rolverdeling

Uiteraard roept de inzet van AI ook vragen op. Betrouwbaarheid, transparantie en ethiek moeten gewaarborgd zijn. Een AI-systeem mag geen ondoorzichtige “black box” zijn die conclusies spuwt zonder uitleg. In de accountancy is het essentieel dat elke stap controleerbaar en verdedigbaar blijft, naar de toezichthouder én naar de cliënt. Dat betekent dat AI altijd een hulpmiddel moet zijn, geen vervanger van het professionele oordeel. Gelukkig wordt hier volop aandacht aan besteed: moderne AI-toepassingen worden ontworpen met audit trails, toelichtingen op gegenereerde adviezen en instelbare parameters, zodat de accountant inzicht houdt in waarom iets gesignaleerd of voorgesteld wordt.

Belangrijk is om AI te zien als een collega, niet als concurrent. Hoewel in algemene discussies weleens wordt gesuggereerd dat AI banen zal overnemen, verwachten insiders in de accountancy juist dat het de aard van het werk verandert in plaats van de mensen te vervangen. De rol van de accountant verschuift: minder tijd kwijt aan administratie en checklists betekent méér tijd voor advies, diepere analyses en persoonlijk contact met de klant. De accountant van de toekomst wordt meer een strategische sparringpartner en vertrouwenspersoon, omdat de basis op orde is dankzij geautomatiseerde processen. Zo verschuift de functie van louter poortwachter naar proactieve adviseur.

Interessant genoeg maakt deze verschuiving het beroep waarschijnlijk ook aantrekkelijker voor nieuw talent. Jonge professionals – de digital natives – groeien op met technologie en verwachten moderne hulpmiddelen op de werkvloer. Als repetitief administratief werk grotendeels geautomatiseerd is, blijft juist het uitdagende, mensgerichte deel van de accountancy over. Dit geeft ruimte voor ontwikkeling, klantrelaties en echte probleemoplossing, dingen die voor veel jonge accountants belangrijk zijn. Bovendien profileren kantoren die nu in AI en automatisering investeren zich als moderne en vooruitstrevende werkgevers, wat in de schaarse arbeidsmarkt een streepje voor kan opleveren.

Meer hierover lees je in het artikel van Chris Dappers: GrubAI gaat je leven veranderen.

Wie nu instapt, bouwt voorsprong op

Een duidelijke boodschap van deze AI-revolutie: eerste zijn loont. Kantoren die nú AI en slimme automatisering omarmen, plukken daar direct de vruchten van. Ze zien hun Wwft-dossiers en andere controles sneller en consistenter afgerond worden. Medewerkers houden meer tijd over voor klantadvies en vaktechnische zaken, terwijl de compliance altijd up-to-date is. Daarnaast bouwt zo’n kantoor kennis en ervaring op met AI-tools, iets wat lastig in te halen is voor late volgers.

Omdat AI-systemen zoals genoemd zichzelf verbeteren naarmate ze meer met jóuw data werken, vergroot een vroege start de voorsprong alleen maar. Jouw AI-assistent raakt immers steeds beter ingewerkt in jouw klantenportfolio en risicoprofielen. Ondertussen moeten kantoren die afwachten niet alleen later alsnog investeren, maar ze missen ook de learning curve en efficiencywinst die pioniers al hebben doorgemaakt. De verwachting is dan ook dat de voorlopers met AI de dienst gaan uitmaken en nieuwe standaarden zetten in de sector.



Wie daar vandaag al mee aan de slag wil, kan starten met GrubAI: de eerste AI-assistent speciaal ontwikkeld voor accountants, die meedenkt, leert en helpt om compliance sneller én betrouwbaarder te maken.

Conclusie: technologie omarmen voor een mensgerichte toekomst

We staan aan het begin van een nieuw tijdperk in de accountancy. Automatisering en AI zijn geen hype, maar blijvende ontwikkelingen die de sector fundamenteel veranderen. Over tien of vijftien jaar kijken we waarschijnlijk terug op deze periode als het moment waarop de accountancy definitief het roer omgooide. Net zoals we in het verleden van papieren bankafschriften naar online bankieren zijn gegaan en van postduiven naar e-mail, zo gaan we nu van handmatige compliance naar geautomatiseerde, intelligente compliance.

Paradoxaal genoeg wordt het werk van de accountant daar menselijker door. Geen enkele technologie zal ooit het menselijke inzicht, het gevoel voor nuance en de empathie kunnen evenaren die een goede adviseur biedt. Wat AI wél doet, is de weg vrijmaken zodat die menselijke kwaliteiten tot hun recht komen. Minder tijd kwijt zijn aan dossiervorming en formulieren betekent méér tijd voor het echte gesprek met de ondernemer, voor maatwerkadvies en voor het meedenken over de financiële strategie van de klant.

Voor administratiekantoren en accountants is de boodschap duidelijk: automatisering van Wwft-processen en de inzet van AI zijn in het huidige landschap geen luxe maar een noodzaak. Wie nu investeert in de juiste tools én in de vaardigheden van zijn team, verlaagt de compliance-werkdruk aanzienlijk en borgt tegelijk de kwaliteit. Zo blijft je kantoor aantoonbaar Wwft-compliant terwijl je de dienstverlening naar een hoger plan tilt.

De toekomst wacht niet, maar met een scherpe blik op technologie vaar je de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Door nu aan boord te stappen van deze ontwikkeling, verzeker je jouw kantoor van een voorsprong én geef je jezelf de ruimte om te doen wat ertoe doet: waarde creëren voor de klant, met aandacht voor de mens.

Weten hoe die toekomst er in de praktijk uitziet? Probeer GrubAI; de technologie die compliance versnelt, en daarmee het vak juist menselijker maakt.