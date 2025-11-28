Minder handwerk, meer grip: de impact van AI op Wwft-dossiers

Tegelijkertijd kampen veel kantoren met personeelstekorten en ervaren ze dat steeds meer tijd opgaat aan controle, vastlegging en verantwoording. In die context wordt AI vaak gezien als dé belofte om werkdruk te verlagen – maar ook als iets abstracts en risicovols. Wat betekent AI in de praktijk voor de accountancy en specifiek voor Wwft-compliance?

De dagelijkse werkelijkheid van Wwft-compliance

Voor veel accountants en administratiekantoren is Wwft-compliance nog altijd een handmatig en versnipperd proces. Gegevens worden uit verschillende systemen gehaald, klantdossiers worden op meerdere plekken bijgehouden en risicobeoordelingen zijn sterk afhankelijk van de individuele professional. Dat kost tijd en maakt het moeilijk om consistent te werken, zeker als kantoren groeien of als sleutelfiguren vertrekken.

Bovendien neemt de documentatie- en onderbouwingsplicht toe. Niet alleen de uitkomst van een risicobeoordeling moet kloppen, maar ook het pad ernaartoe: waarom heb je welke keuze gemaakt, welke bronnen zijn geraadpleegd en welke signalen zijn wel of niet opgevolgd?

Wat generatieve AI concreet kan toevoegen

Generatieve AI kan in deze context een praktische rol spelen als assistent, niet als vervanger van de accountant. Denk aan:

Het automatisch samenvatten en structureren van klantinformatie uit verschillende bronnen in één concept-cliëntonderzoek.

Het helpen formuleren van onderbouwingen en motivaties op basis van beleid, eerdere dossiers en vastgelegde risicofactoren.

Het signaleren van inconsistenties in dossiervorming: ontbrekende stukken, tegenstrijdige informatie of onlogische conclusies.

Het ondersteunen van junioren bij het opstellen van Wwft-analyses, zodat het werk van senioren meer verschuift naar beoordeling en aanscherping.

Belangrijk is dat AI nooit het professionele oordeel van de accountant vervangt. Het systeem kan patronen herkennen, teksten voorbereiden en controleren op volledigheid, maar de eindverantwoordelijkheid blijft bij het kantoor. In goed ingerichte processen wordt AI daarom gebruikt als hulpmiddel in een helder kwaliteitskader, met duidelijke grenzen en toetsmomenten.

Voorwaarden voor verantwoorde inzet van AI

Wie AI wil inzetten voor Wwft-compliance, ontkomt niet aan een aantal randvoorwaarden. Kantoren moeten nadenken over:

Dataveiligheid en privacy: waar staat de data, wie heeft toegang en welke waarborgen zijn er?

Transparantie: kan het kantoor uitleggen hoe een advies of concepttekst tot stand is gekomen?

Aansluiting op bestaand beleid: AI moet werken binnen de bestaande Wwft- en kwaliteitsprocedures, niet ernaast.

Opleiding: medewerkers moeten begrijpen wat AI wel en niet kan, zodat ze het verantwoord gebruiken.

In de praktijk zien we dat kantoren die klein beginnen – bijvoorbeeld met één proces, zoals cliëntenonderzoek of periodieke review – het snelst leereffect hebben. Vanuit een eerste use case kan de inzet daarna worden verbreed.

Praktisch aan de slag met AI

Rondom deze vragen organiseert ComplianceWise in samenwerking met Kriton een ontbijtsessie over AI in de accountancy, met speciale aandacht voor Wwft-compliance. Op woensdag 3 december vindt in het AFAS Theater in Leusden de sessie “AI voor accountants” plaats. Tijdens een compact programma van 8.30 tot 10.30 uur krijgen deelnemers:

Een praktische keynote over hoe je AI verantwoord en stapsgewijs inzet in je kantoor.

Concrete voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van accountants.

Een live demo van hoe AI Wwft-processen kan versnellen en de dossiervorming kan versterken.

De ontbijtsessie is bedoeld voor partners, (mede-)eigenaren, compliance officers en accountants die serieus werk willen maken van AI, maar zoeken naar een concreet startpunt.

Deelname aan de ontbijtsessie ‘AI voor accountants’ is kosteloos; het aantal plaatsen is beperkt.

Reserveer hier jouw gratis plaats.