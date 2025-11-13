Efficiënte datamigratie voor accountantskantoren

Alles moet vindbaar, volledig en compliant zijn. In de praktijk is dat vaak juist waar het wringt. Veel kantoren willen naar Microsoft 365 migreren, maar onderschatten hoe groot de achterstand in documentbeheer inmiddels is. De overstap lijkt technisch, maar legt vooral een organisatorisch probleem bloot: de staat van het bestaande dossierlandschap.
Versnippering die de dagelijkse praktijk stillegt
Bij vrijwel elk accountantskantoor zien we dezelfde patronen terug:
- Documenten staan verspreid over netwerkschijven, e-mailbijlagen, Teams-chats, persoonlijke OneDrive-mappen of klantportalen.
- Er bestaan meerdere versies van hetzelfde bestand zonder duidelijkheid welke de juiste is.
- Medewerkers vertrouwen documenten niet meer en bewaren voor de zekerheid lokale kopieën.
- Toegangsrechten zijn historisch gegroeid en niet meer te reconstrueren.
- Dossiers verschillen per team, per medewerker en per klant.
Het gevolg is bekend: tijdverlies, fouten, compliance-risico’s en frustratie. Onderzoek van McKinsey laat zien dat een kantoormedewerker bijna 20% van zijn tijd kwijt is aan zoeken en verzamelen van informatie. In accountantskantoren, waar dossiers strak moeten zijn, kan dat percentage nog hoger uitvallen. Deze versnippering maakt de overstap naar SharePoint niet alleen lastig, het maakt ‘m risicovol.
Waarom migreren naar Microsoft 365?
SharePoint biedt een sterke basis voor documentbeheer binnen accountantskantoren:
- één centrale plek voor dossiers
- veilig samenwerken, intern én extern
- automatische versiegeschiedenis
- integratie met Teams, Outlook en OneDrive
- basis voor automatische workflows
- fundament voor Copilot en AI-agents
Maar er is één misvatting die veel kantoren in de problemen brengt:
SharePoint is geen DMS tenzij je zelf structuur, governance en standaardisatie toevoegt. Migreren zonder die basis betekent dat oude chaos simpelweg wordt verplaatst naar een modern jasje.
De echte valkuil: migreren zonder opschonen
Veel kantoren zitten midden in drukke seizoenen en kiezen daarom voor een “technische migratie”: alles overzetten, nieuwe omgeving openen en verder.
Maar daardoor:
- verhuizen verouderde dossiers gewoon mee
- komen dezelfde rechtenproblemen terug
- blijft zoeken traag en onnauwkeurig
- ontstaan opnieuw verschillen per klantteam
- wordt Copilot gevoed met ongestructureerde, onbetrouwbare data
De migratie lijkt geslaagd, maar gebruikers merken het meteen:
“Het staat wel in SharePoint… maar ik kan niks vinden.”
Wat accountantskantoren nodig hebben: eenvoud en standaardisatie
Om documentmanagement écht volwassen te maken, moeten accountantskantoren drie dingen goed regelen:
1. Een vaste dossierstructuur
Voor alle klanten hetzelfde: herkenbaar, compleet en schaalbaar. Geen wildgroei, geen uitzonderingen.
2. Betrouwbare metadata
Klantnaam, boekjaar, documenttype, procesfase. Zonder metadata is zoeken simpelweg gokken.
3. Duidelijke rechten per rol
Assistent, samensteller, controleleider, partner, klant. Geen maatwerk per map, maar voorspelbare logica.
En daar wringt het in veel SharePoint-projecten: deze structuur handmatig bouwen is complex, tijdrovend en foutgevoelig.
Hoe DailyDrive dit oplost voor accountantskantoren
DailyDrive is een SharePoint DMS speciaal voor accountantskantoren.
Geen nieuw systeem, maar een slimme laag bóvenop Microsoft 365.
DailyDrive biedt:
- een volledig gestandaardiseerde dossierstructuur voor elk klantdossier
- automatische aanmaak van klant- en jaardossiers vanuit o.a. Exact, AFAS, Microsoft Dynamics, Simplicate
- consistente metadata die door het hele kantoor hetzelfde werkt
- vast, logisch rechtenbeheer per rol
- voorspelbare inrichting zonder maatwerk
- één herkenbare interface voor alle medewerkers
- integratie met Outlook voor het opslaan van e-mails
- een sociaal intranet waar alle informatie samenkomt
Hierdoor ontstaat een SharePoint-omgeving die niet alleen werkt, maar door iedereen begrepen wordt. Dat is precies wat accountants nodig hebben: eenvoud, betrouwbaarheid en controle.
Hoe een succesvolle migratie eruitziet
Een migratie lukt alleen als je het proces slim opbouwt. De grootste fout is “alles overzetten zoals het was”. Daarmee verhuis je problemen, in plaats van ze op te lossen.
1. Analyse van de huidige situatie
Welke opslaglocaties zijn er? Hoe groot is de rommel? Welke dossiers zijn actief, welke kunnen gearchiveerd?
2. Opschonen en keuzes maken
Niet alles gaat mee. Dat hoeft ook niet. Bepaal wat waarde heeft — alles daaronder laten we achter.
3. Nieuwe SharePoint-structuur op basis van DailyDrive
Standaard, uniform en direct schaalbaar. Geen discussie meer over waar iets hoort.
4. Rechten opnieuw logisch opbouwen
Geen erfenissen overnemen. Gewoon een schone, voorspelbare start.
5. Gefaseerd migreren
Klantgroepen, dienstenlijnen of teams. Kleine stappen, lage risico’s.
6. Medewerkers meenemen
Assistenten, samenstellers, controleurs, partners. Iedereen moet de logica herkennen.
Met deze aanpak start een accountantskantoor niet met een kopie van het verleden, maar met een volwassen DMS dat klaar is voor moderne samenwerking én voor de inzet van AI.
De winst na migratie
Kantoren die deze stap zetten, zien dezelfde resultaten terugkomen:
- minder fouten in samenstel- en controlewerk
- beter inzicht in klantdossiers
- snellere review- en auditprocessen
- minder tijd kwijt aan zoeken
- veiliger werken door strak rechtenbeheer
- meer grip op compliance en bewaartermijnen
- hogere adoptie van Microsoft 365, omdat het eindelijk logisch werkt
Daarmee wordt datamigratie geen technisch project, maar een strategische investering in betrouwbaarheid, efficiëntie en kwaliteit.
Meer weten over datamigratie? Lees dan meer op onze website of stel direct je vraag aan een van onze specialisten.
