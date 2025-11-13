Efficiënte datamigratie voor accountantskantoren

Alles moet vindbaar, volledig en compliant zijn. In de praktijk is dat vaak juist waar het wringt. Veel kantoren willen naar Microsoft 365 migreren, maar onderschatten hoe groot de achterstand in documentbeheer inmiddels is. De overstap lijkt technisch, maar legt vooral een organisatorisch probleem bloot: de staat van het bestaande dossierlandschap.

Versnippering die de dagelijkse praktijk stillegt

Bij vrijwel elk accountantskantoor zien we dezelfde patronen terug:

Documenten staan verspreid over netwerkschijven, e-mailbijlagen, Teams-chats, persoonlijke OneDrive-mappen of klantportalen.

Er bestaan meerdere versies van hetzelfde bestand zonder duidelijkheid welke de juiste is.

Medewerkers vertrouwen documenten niet meer en bewaren voor de zekerheid lokale kopieën.

Toegangsrechten zijn historisch gegroeid en niet meer te reconstrueren.

Dossiers verschillen per team, per medewerker en per klant.

Het gevolg is bekend: tijdverlies, fouten, compliance-risico’s en frustratie. Onderzoek van McKinsey laat zien dat een kantoormedewerker bijna 20% van zijn tijd kwijt is aan zoeken en verzamelen van informatie. In accountantskantoren, waar dossiers strak moeten zijn, kan dat percentage nog hoger uitvallen. Deze versnippering maakt de overstap naar SharePoint niet alleen lastig, het maakt ‘m risicovol.

Waarom migreren naar Microsoft 365?

SharePoint biedt een sterke basis voor documentbeheer binnen accountantskantoren:

één centrale plek voor dossiers

veilig samenwerken, intern én extern

automatische versiegeschiedenis

integratie met Teams, Outlook en OneDrive

basis voor automatische workflows

fundament voor Copilot en AI-agents

Maar er is één misvatting die veel kantoren in de problemen brengt:

SharePoint is geen DMS tenzij je zelf structuur, governance en standaardisatie toevoegt. Migreren zonder die basis betekent dat oude chaos simpelweg wordt verplaatst naar een modern jasje.

De echte valkuil: migreren zonder opschonen

Veel kantoren zitten midden in drukke seizoenen en kiezen daarom voor een “technische migratie”: alles overzetten, nieuwe omgeving openen en verder.

Maar daardoor:

verhuizen verouderde dossiers gewoon mee

komen dezelfde rechtenproblemen terug

blijft zoeken traag en onnauwkeurig

ontstaan opnieuw verschillen per klantteam

wordt Copilot gevoed met ongestructureerde, onbetrouwbare data

De migratie lijkt geslaagd, maar gebruikers merken het meteen:

“Het staat wel in SharePoint… maar ik kan niks vinden.”

Wat accountantskantoren nodig hebben: eenvoud en standaardisatie

Om documentmanagement écht volwassen te maken, moeten accountantskantoren drie dingen goed regelen:

1. Een vaste dossierstructuur

Voor alle klanten hetzelfde: herkenbaar, compleet en schaalbaar. Geen wildgroei, geen uitzonderingen.

2. Betrouwbare metadata

Klantnaam, boekjaar, documenttype, procesfase. Zonder metadata is zoeken simpelweg gokken.

3. Duidelijke rechten per rol

Assistent, samensteller, controleleider, partner, klant. Geen maatwerk per map, maar voorspelbare logica.

En daar wringt het in veel SharePoint-projecten: deze structuur handmatig bouwen is complex, tijdrovend en foutgevoelig.

Hoe DailyDrive dit oplost voor accountantskantoren

DailyDrive is een SharePoint DMS speciaal voor accountantskantoren.

Geen nieuw systeem, maar een slimme laag bóvenop Microsoft 365.

DailyDrive biedt:

een volledig gestandaardiseerde dossierstructuur voor elk klantdossier

automatische aanmaak van klant- en jaardossiers vanuit o.a. Exact, AFAS, Microsoft Dynamics, Simplicate

consistente metadata die door het hele kantoor hetzelfde werkt

vast, logisch rechtenbeheer per rol

voorspelbare inrichting zonder maatwerk

één herkenbare interface voor alle medewerkers

integratie met Outlook voor het opslaan van e-mails

een sociaal intranet waar alle informatie samenkomt

Hierdoor ontstaat een SharePoint-omgeving die niet alleen werkt, maar door iedereen begrepen wordt. Dat is precies wat accountants nodig hebben: eenvoud, betrouwbaarheid en controle.

Hoe een succesvolle migratie eruitziet

Een migratie lukt alleen als je het proces slim opbouwt. De grootste fout is “alles overzetten zoals het was”. Daarmee verhuis je problemen, in plaats van ze op te lossen.

1. Analyse van de huidige situatie

Welke opslaglocaties zijn er? Hoe groot is de rommel? Welke dossiers zijn actief, welke kunnen gearchiveerd?

2. Opschonen en keuzes maken

Niet alles gaat mee. Dat hoeft ook niet. Bepaal wat waarde heeft — alles daaronder laten we achter.

3. Nieuwe SharePoint-structuur op basis van DailyDrive

Standaard, uniform en direct schaalbaar. Geen discussie meer over waar iets hoort.

4. Rechten opnieuw logisch opbouwen

Geen erfenissen overnemen. Gewoon een schone, voorspelbare start.

5. Gefaseerd migreren

Klantgroepen, dienstenlijnen of teams. Kleine stappen, lage risico’s.

6. Medewerkers meenemen

Assistenten, samenstellers, controleurs, partners. Iedereen moet de logica herkennen.

Met deze aanpak start een accountantskantoor niet met een kopie van het verleden, maar met een volwassen DMS dat klaar is voor moderne samenwerking én voor de inzet van AI.

De winst na migratie

Kantoren die deze stap zetten, zien dezelfde resultaten terugkomen:

minder fouten in samenstel- en controlewerk

beter inzicht in klantdossiers

snellere review- en auditprocessen

minder tijd kwijt aan zoeken

veiliger werken door strak rechtenbeheer

meer grip op compliance en bewaartermijnen

hogere adoptie van Microsoft 365, omdat het eindelijk logisch werkt

Daarmee wordt datamigratie geen technisch project, maar een strategische investering in betrouwbaarheid, efficiëntie en kwaliteit.

Meer weten over datamigratie? Lees dan meer op onze website of stel direct je vraag aan een van onze specialisten.