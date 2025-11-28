Economisch beeld knapt iets op in november

Het conjunctuurbeeld van de Nederlandse economie is in november minder somber geworden. Volgens de Conjunctuurklok van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) presteerden in november minder indicatoren slechter dan hun langjarige trend dan in oktober.

De Conjunctuurklok bundelt vrijwel alle belangrijke economische cijfers die het CBS maandelijks of per kwartaal publiceert en biedt zo een breed macro-economisch overzicht.

Consumenten iets positiever, producenten somberder

De stemming onder consumenten verbeterde licht in november, al bleef het vertrouwen duidelijk onder het twintigjarig gemiddelde. Producenten daarentegen werden juist wat pessimistischer en ook hun vertrouwen lag onder het langjarige gemiddelde.

Consumptie, export en investeringen groeien

Huishoudens gaven in september 2025 0,8 procent meer uit dan een jaar eerder, vooral aan diensten.

De export presteerde eveneens beter: het volume van de goederenuitvoer lag 2,6 procent hoger dan in september 2024, met sterke groei bij machines, transportmiddelen en delfstoffen.

Ook bedrijven investeerden meer. De investeringen in materiële vaste activa stegen in september met 2,7 procent. Vooral in vliegtuigen, gebouwen, machines – waaronder defensiematerieel – en infrastructuur werd meer geld gestoken.

Industrie produceert meer

De Nederlandse industrie draaide in september 2,1 procent meer productie dan een jaar eerder. Gecorrigeerd voor seizoen- en kalendereffecten lag de productie 0,1 procent hoger dan in augustus.

Minder faillissementen

Het aantal faillissementen daalde in oktober met 8 procent ten opzichte van september. Gecorrigeerd voor zittingsdagen betekende dit 23 minder failliet verklaarde bedrijven en eenmanszaken.

Woningprijzen blijven stijgen

Bestaande koopwoningen waren in oktober 2025 gemiddeld 6,6 procent duurder dan een jaar eerder. Ten opzichte van september stegen de prijzen met 0,5 procent.

Arbeidsmarkt: meer uren gewerkt, meer werklozen, minder vacatures

De arbeidsmarkt vertoonde een gemengd beeld. Het aantal werklozen kwam in oktober uit op 411 duizend, gelijk aan 4,0 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen gemiddeld met 8 duizend per maand toe.

Tegelijkertijd werkten werknemers en zelfstandigen in het derde kwartaal samen ruim 3,7 miljard uur, een lichte stijging van 0,2 procent.

Het aantal openstaande vacatures daalde naar 387 duizend, een afname van 2 duizend. De vacaturemarkt krimpt daarmee al bijna drie jaar. Uitzendbureaus en arbeidsbemiddelaars boekten in het tweede kwartaal van 2025 een omzetdaling van 0,3 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Bbp groeit opnieuw

Het bruto binnenlands product (bbp) steeg in het derde kwartaal van 2025 met 0,4 procent vergeleken met het tweede kwartaal. Volgens de eerste CBS-raming is die groei vooral te danken aan hogere exportvolumes en een toename van de overheidsconsumptie.

Al met al laat de Nederlandse economie daarmee een voorzichtig herstel zien, hoewel diverse indicatoren nog altijd onder druk staan.