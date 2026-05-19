Mkb’er wil groeien, maar blijft hangen in de waan van de dag

Dat blijkt uit onderzoek van New10, het financieringsplatform van ABN AMRO, onder 553 Nederlandse ondernemers. Driekwart van de ondervraagde ondernemers van dit onderzoek maakte in het afgelopen boekjaar winst. De helft omschrijft het eigen bedrijf als succesvol en groeiend. Toch zegt 57 procent dat toekomstige groei afhangt van de keuzes die zij nu maken. Het onderzoek laat zien dat ondernemers wel willen groeien, maar in de praktijk vaak vastlopen in de dagelijkse drukte.

Personeelstekort remt groei

Het vinden van personeel is een van de belangrijkste groeiremmers. 40 procent van de ondervraagde organisaties zegt dat het personeelstekort de groei van het bedrijf remt. Een vergelijkbaar grote groep vindt het moeilijk om met grotere bedrijven te concurreren om talent. Bij bedrijven met 11 tot 25 medewerkers loopt dat nog verder op: daar zegt 52 procent dat personeelstekort groei in de weg zit.

Een kwart van de ondernemers zoekt inmiddels actief naar personeel over de grens. Ook probeert 56 procent zelf personeel op te leiden. Daarnaast draait 30 procent meer uren om knelpunten op te vangen. Dat laat zien hoe sterk de reflex is om problemen eerst binnen het eigen bedrijf op te lossen.

De groeidruk zit bovendien niet alleen in personeel. Ondernemers lopen volgens het onderzoek ook aan tegen lokale regels, netcongestie en een tekort aan ruimte. Bijna één op de vijf bedrijven overweegt daarom een verhuizing naar een andere regio.

Van meewerken naar aansturen

Bij groeiende mkb-bedrijven wordt dat steeds lastiger. Bij ondernemingen met 11 tot 50 medewerkers zegt 58 procent van de ondernemers dat hun rol verschuift van meewerken naar aansturen. Maar ook geeft 45 procent aan dat de organisatie complexer is geworden dan de huidige processen en systemen aankunnen.

De ondernemer moet het bedrijf dus meer gaan aansturen, maar tegelijkertijd blijven veel ondernemers nog nauw betrokken bij de dagelijkse operatie. Erik Stam, hoogleraar strategie, organisatie en ondernemerschap aan de Universiteit Utrecht, noemt het lastig voor ambitieuze ondernemers om nieuwe medewerkers te vinden in Nederland. “Een groot deel van deze ondernemers zoekt nu personeel over de grens of zet vaker AI in voor hun bedrijfsvoering.”

Want een andere opvallende trend volgens het onderzoek is dat 65 procent van de mkb-ondernemers AI gebruikt. Die wordt dan vooral marketing, administratie en data-analyse ingezet. AI wordt daarbij vooral praktisch ingezet: om sneller te werken, administratie te vereenvoudigen en meer inzicht uit data te halen.

Financiering blijft gevoelig

Ook financiering speelt mee. 57 procent van de mkb-organisaties heeft één of meerdere vormen van financiering gebruikt. Dat gebeurde onder meer om cashflow te overbruggen, investeringen mogelijk te maken of groei te versnellen. Bijna een kwart zegt achteraf dat het bedrijf verder was geweest als eerder financiering was aangetrokken. New10-topman Arnoud van Zelderen ziet bij financieringsaanvragen dat ondernemers vaak eerst zelf naar oplossingen zoeken. Volgens New10 komt er voor veel bedrijven een moment waarop verdere groei vraagt om aanpassing van de bedrijfsvoering, investeringen in procesoptimalisatie en automatisering, of een nieuwe groeistrategie.

Toch blijft een deel van de ondernemers voorzichtig. 45 procent gebruikt liever eigen geld dan vreemd vermogen. Ronald Kleverlaan, directeur bij het European Centre for Alternative Finance van de Universiteit Utrecht en voorzitter van Stichting MKB Financiering, ziet daarin een risico. “Dat getuigt van verantwoordelijkheid, maar kan groei ook afremmen. Veel ondernemers gebruiken externe financiering vooral om tekorten op te vangen, niet om versneld te groeien. Internationale studies laten zien dat bedrijven die tijdig investeren met extern kapitaal vaker sneller opschalen. Opvallend is dat vrouwelijke ondernemers in dit onderzoek financiering vaker inzetten om te investeren in toekomstige groei.”