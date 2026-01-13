Inflatie in Nederland in 2025 blijft op 3,3 procent

De inflatie in Nederland is in 2025 uitgekomen op gemiddeld 3,3 procent, hetzelfde niveau als een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral hogere woonlasten en duurdere voedingsmiddelen dreven de prijsstijgingen.

Consumentengoederen en -diensten waren in 2025 gemiddeld 3,3 procent duurder dan in 2024, gemeten volgens de consumentenprijsindex (CPI). Daarmee blijft de inflatie voor het tweede jaar op rij boven de langjarige gemiddelden, maar wel aanzienlijk lager dan de piek van 10 procent in 2022.

Woonlasten grootste aanjager

De prijsontwikkeling van huisvesting leverde in 2025 de grootste bijdrage aan de inflatie. Het CBS meet woonkosten voor zowel huurders als huiseigenaren aan de hand van woninghuren. Die lagen in 2025 gemiddeld 5,1 procent hoger dan een jaar eerder. In 2024 bedroeg de huurstijging nog 3,7 procent.

Huisvesting, water en energie waren samen goed voor ruim een derde van de totale inflatie, met een bijdrage van 1,07 procentpunt.

Voedingsmiddelen fors duurder

Ook voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken werden duidelijk duurder. De prijzen stegen gemiddeld met 4,0 procent, tegen 1,7 procent in 2024. Met name rundvlees, koffie en cacao sprongen eruit. Rundvlees werd in 2025 gemiddeld 23 procent duurder, terwijl koffie en cacao respectievelijk ruim 20 en 18 procent in prijs stegen, aldus het CBS.

Goedkopere vliegtickets drukken inflatie

Niet alle prijzen gingen omhoog. Vliegtickets waren in 2025 gemiddeld 7,2 procent goedkoper dan een jaar eerder. Ook mobiele telefoonabonnementen (-6,7 procent) en benzine (-2,4 procent) daalden in prijs. Deze prijsdalingen hadden een dempend effect op de totale inflatie.

Nederlandse inflatie hoger dan eurozone

Naast de nationale CPI publiceert het CBS ook de Europees geharmoniseerde inflatie (HICP), die wordt gebruikt om landen onderling te vergelijken. Volgens deze maatstaf bedroeg de inflatie in Nederland 3,0 procent in 2025, tegen 3,2 procent in 2024.

De gemiddelde inflatie in de eurozone kwam in 2025 uit op 2,1 procent, een daling ten opzichte van 2,4 procent in 2024. Daarmee ligt de inflatie in Nederland boven het gemiddelde van de muntunie. Landen als Estland (4,8 procent) en Kroatië (4,4 procent) kenden de hoogste inflatie, terwijl Frankrijk (0,9 procent) en Cyprus (0,8 procent) juist lage prijsstijgingen noteerden.

Het belangrijkste verschil tussen de CPI en de HICP is dat de Europese index geen rekening houdt met woonkosten van eigen woningen. In Nederland worden deze kosten in de CPI indirect meegenomen via de ontwikkeling van woninghuren.

Nieuw basisjaar vanaf 2026

Het CBS kondigt aan dat vanaf 2026 zowel de CPI als de HICP overstappen op een nieuw basisjaar: 2025 in plaats van 2015. De overstap gaat gepaard met een vernieuwde indeling van goederen en diensten, die beter aansluit bij veranderende consumptiepatronen. Eerder gepubliceerde inflatiecijfers worden niet herzien.

Cijfers december 2025: inflatie 2,8 procent

Ook de cijfers van december 2025 maakte het CBS bekend. In december 2025 waren consumentengoederen en -diensten 2,8 procent duurder dan een jaar eerder. In november was de inflatie 2,9 procent. De prijsontwikkeling van een verblijf in een bungalowpark droeg het meest bij aan deze daling.