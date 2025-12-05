Belastingdienst bundelt vanaf 1 januari toezichtstaken in nieuwe dienst DFEI

Vanaf 1 januari 2026 gaan het Bureau Toezicht Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (BTWwft) en het Bureau Economische Handhaving (BEH) samen verder als één organisatie: de Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI).

Deze nieuwe directie valt onder het ministerie van Financiën en neemt de niet-fiscale toezichtstaken en medewerkers van beide Belastingdienstonderdelen over.

BTWwft, BEH en UBO

Met de fusie verdwijnen BTWwft en BEH, inclusief het team Ultimate Beneficial Owners (UBO), uit de structuur van de Belastingdienst. Volgens de overheid verandert er voor organisaties weinig: lopende onderzoeken worden zonder onderbreking voortgezet en verhuizen automatisch mee naar DFEI. Bedrijven die eerder contact hadden met medewerkers van BEH of BTWwft hoeven zelf niets te doen. Vanaf 1 januari 2026 ontvangen zij brieven en e-mails van DFEI.

Informatie nog tot eind december online

Informatie over de huidige bureaus blijft tot en met 31 december 2025 beschikbaar op belastingdienst.nl. Vanaf 2026 wordt alle informatie over de nieuwe dienst gepubliceerd op rijksoverheid.nl.