Beperking transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid naar Kamer

Het wetsvoorstel ‘Beperken van de compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid tot kleine werkgevers’ is naar de Tweede Kamer gestuurd. De ministerraad stemde daar eind vorige week mee in op voorstel van minister Paul van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat alleen kleine werkgevers, onder voorwaarden, gecompenseerd worden voor de betaalde transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Of een werkgever groot, middelgroot of klein is wordt ieder kalenderjaar opnieuw vastgesteld.

De compensatie voor een transitievergoeding na ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid te beperken tot kleine werkgevers is een financiële afspraak die bij de start van het kabinet is gemaakt. Hiermee wordt structureel 380 miljoen euro bespaard.

Het wetsvoorstel wordt behandeld in de Tweede en Eerste Kamer. Als zij ermee instemmen, is het streven om het wetsvoorstel per 1 juli 2026 in werking te laten treden.

Advies RvS

De Afdeling advisering van de Raad van State (RvS) adviseerde het kabinet eerder om fundamenteel te heroverwegen of de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid nog wel moet worden gehandhaafd. In plaats van een verdere beperking van de bestaande compensatieregeling tot alleen kleine werkgevers, zoals het huidige wetsvoorstel beoogt, pleitte de RvS in september in een advies voor een meer principiële herziening die de verplichting mogelijk geheel kan laten vervallen: