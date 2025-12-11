RSM en Zuyd blijven samenwerken

RSM en Zuyd verlengen hun samenwerking in het bijzonder lectoraat Future-proof Auditor. Het lectoraat onderzoekt hoe technologische innovaties kunnen bijdragen aan de kwaliteit van accountantswerkzaamheden.

Het lectoraat bestaat sinds 2021 en staat onder leiding van dr. Eric Mantelaers RA. Onderwerp van onderzoek zijn onder meer continuous monitoring, continuous auditing en nieuwe methoden voor continuous assurance waardoor controles realtime kunnen plaatsvinden in plaats van periodiek. De afgelopen jaren zijn al belangrijke stappen gezet, zoals het ontwikkelen van eerste prototypes voor real time controles en het delen van kennis met het werkveld.

Uitdagingen blijven groot

“De uitdagingen voor accountants blijven groot,” zegt Leo van Wersch van RSM. “Data en technologie veranderen razendsnel. Door onze samenwerking met Zuyd Hogeschool kunnen we blijven investeren in kennis en innovatie, zodat accountants ook in de toekomst een betrouwbare en hoogwaardige audit kunnen leveren.”

De volgende stap

Bijzonder lector Eric Mantelaers: “Deze verlenging geeft ons de ruimte om de volgende fase in te gaan: het verder ontwikkelen van de prototypes en het testen ervan in de praktijk. Ons doel blijft hetzelfde: bijdragen aan een vakgebied dat klaar is voor de toekomst. De komende periode richten we ons onder meer op de vraag hoe data en technologie kunnen helpen bij het opsporen van afwijkingen en mogelijke fraude.”

Toekomstbestendig accountantsberoep

“Als kennisinstelling vinden wij het belangrijk om samen met het werkveld te blijven investeren in innovatie en kwaliteit. Met de verlenging van het lectoraat Future-proof Auditor, versterken we niet alleen de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en praktijk, maar dragen we ook bij aan een toekomstbestendig accountantsberoep”, zegt Saskia Brand-Gruwel, lid College van Bestuur van Zuyd.