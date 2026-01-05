Personalia | RSM benoemt drie partners in assurancepraktijk

Buiteman (RA) werkt sinds 2021 als accountant binnen de financial servicespraktijk bij RSM in Amsterdam. Hij leidt de financial servicespraktijk van RSM in Nederland, die cliënten ondersteunt in onder meer asset management, private equity, venture capital, betaalplatforms en financieringen, en adviseert over interne beheersing en verslaggeving. “Als registeraccountant én register IT-auditor kent hij de complexiteit van sterk IT-gedreven omgevingen en de specifieke wet- en regelgeving voor de financiële sector. Daarnaast is hij lid van het Global Financial Leadership team van RSM International.”

Van Wijk werkt sinds 2019 op de vestiging in Eindhoven, waar hij mede leidinggeeft aan de accountantsafdeling. Sinds 2021 is hij verantwoordelijk voor kwaliteitsmanagement en vaktechniek van de assurancepraktijk binnen RSM Nederland. “Met ruim 30 jaar ervaring brengt Albert een brede praktijk- en vaktechnische expertise mee. Daarnaast is hij actief als senior docent Audit & Assurance bij Maastricht University en examinator voor de International Executive Master in Auditing van de VU Amsterdam, Maastricht University en Florida State University.”

Baks is sinds 2021 werkzaam bij RSM in Rotterdam en heeft meer dan 35 jaar ervaring in zowel controle als samenstel- en fiscale opdrachten. Hij is gespecialiseerd in de controle en advisering van (internationale) ondernemingen in de (groot)handel, bouw, productie en dienstverlening.