AI-geletterdheid: de nieuwe kerncompetentie voor fiscalisten

AI-startups halen momenteel miljoenen aan investeringen binnen. Ook Nederlandse tax tech bedrijven bouwen aan slimmere tools. De belofte is duidelijk: met AI wordt fiscaal werk sneller en efficiënter. De valkuil: AI gebruiken zonder écht te begrijpen wat er ‘onder de motorkap’ gebeurt. Met alle risico’s van dien.

Efficiëntie is niet meer genoeg

AI was een paar jaar terug vooral iets voor early adopters. Inmiddels omarmen adviseurs en kantoren massaal de mogelijkheden. Onderzoek naar fiscale wet- en regelgeving, dat voorheen uren kostte? Nu binnen no-time afgerond! De technologie werkt razendsnel en wordt nooit moe. Efficiëntie ten top.

Maar snelheid is niet genoeg. Door AI verschuift de meerwaarde van fiscalisten: van research en productie naar interpretatie, strategie en toezicht. Tijd besparen op het operationele, om tijd vrij te maken voor het strategische. Wat betekent de informatie in de context van de klant? En klopt de AI-gegenereerde output wel? Dat laatste kun je alleen inschatten wanneer je snapt hoe deze systemen functioneren én waar ze kunnen stranden. Anders is het alsof je een auto bestuurt zonder te weten waar de rem zit: het gaat goed, tot het moment dat het mis gaat.

Door de AI Act is onwetendheid geen optie meer

De verschuiving die AI teweegbrengt, vraagt om een nieuwe beroepsvaardigheid: AI-geletterdheid. Sinds 2 februari 2025 is dit geen soft skill meer, maar een verplichting. De Europese AI Act stelt dat organisaties die AI inzetten ervoor moeten zorgen dat hun werknemers AI-geletterd zijn. Dit raakt direct aan de professionele verantwoordelijkheid en beroepsethiek van fiscalisten. Zonder begrip van AI kun je het niet integer gebruiken. Je kunt immers geen verantwoording afleggen over keuzes die je niet begrijpt. Een risico voor het kantoor en voor de adviseur in kwestie.

Wat slimme fiscalisten nu al doen

Maar er is ook goed nieuws. Fiscalisten die AI doordacht inzetten, kunnen sneller én kwalitatief beter werken. Ze gebruiken AI voor het zware graafwerk en behouden zelf de interpretatie. Ze stellen kritische vragen bij AI-demo’s en nemen geen genoegen met vage antwoorden. Ze weten welke tool geschikt is voor welke taak en bouwen bij elke stap menselijke controle in. En bovenal: ze investeren in hun begrip van hoe AI écht werkt.

De kortste route naar succes? Begrijpen waar je mee werkt

De eerste investering in AI-geletterdheid voelt misschien als een omweg, maar bepaalt straks je concurrentiepositie. Iedereen heeft immers toegang tot dezelfde AI-tools. Je onderscheidend vermogen wordt bepaald door je begrip van de mogelijkheden en de beperkingen. De fiscalisten die dat nu al begrijpen, zijn de professionals die morgen vooroplopen.

Hoe Lefebvre Sdu je helpt

Lefebvre Sdu helpt organisaties in alle sectoren (tax, legal, corporate en overheid) om aan de AI-geletterdheidverplichting te voldoen én om de kansen van AI optimaal te benutten.Wil je meer weten over onze cursus AI-implementatie & organiseren van AI-geletterdheid, lees hier verder.