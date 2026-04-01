Data-analyse en AI-geletterdheid steeds belangrijker voor accounting professionals

Data-analyse en AI-geletterdheid worden volgens IDC’s onderzoek The Future of Audit and Accounting in the AI Era, gesponsord door Caseware, gezien als de belangrijkste vaardigheden voor accounting professionals in een vakgebied dat onder invloed van AI verandert.

Het onderzoek is uitgevoerd onder meer dan 1.000 audit- en accountingprofessionals wereldwijd. Daaruit blijkt dat het beroep zich in een nieuwe fase bevindt, nu organisaties AI opnemen in hun strategie, toepassen binnen geselecteerde functies of gebruiken in pilotprojecten.

Data-analyse wordt door respondenten het vaakst genoemd als belangrijkste vaardigheid in een door AI beïnvloede werkomgeving (33%). Technologie- en AI-geletterdheid volgen op de tweede plaats (28%). Daarmee wijzen de uitkomsten erop dat het kunnen inzetten, analyseren en aansturen van AI-systemen voor accountants steeds relevanter wordt. Kritisch denken staat op de derde plaats (14%), gevolgd door ethiek, governance en toezicht (13%).

Tegelijk laat het onderzoek zien dat veel organisaties hun voorbereiding op deze omslag nog beperkt vinden. Slechts 28% van de respondenten zegt zeer of extreem goed voorbereid te zijn om medewerkers om of bij te scholen voor effectief AI-gebruik. De overige 72% geeft aan slechts matig, beperkt of helemaal niet voorbereid te zijn.

Volgens Mickey North Rizza, group vice president Enterprise Software bij IDC, hangt succes in het AI-tijdperk samen met investeringen in data- en AI-geletterdheid, het stellen van verwachtingen rond uitlegbare en controleerbare AI en het ontwikkelen van vaardigheden om met intelligente systemen te werken.

Verder blijkt uit het onderzoek dat 67% van de respondenten het er mee eens is of sterk instemt dat het auditberoep een fundamentele herziening van de uitvoering nodig heeft, waarbij processen opnieuw worden ingericht en AI in alle fasen van de workflow wordt geïntegreerd.

David Marquis, chief executive officer van Caseware, stelt in een toelichting dat AI het werk van auditors en accountants niet zozeer vervangt, maar de inhoud ervan verandert. Volgens hem zal de toegevoegde waarde van het beroep steeds meer liggen in oordeelsvorming, interpretatie en strategisch inzicht.

AI verhoogt het belang van strategische vaardigheden

Volgens het onderzoek verandert AI in hoog tempo de aard van auditwerk. Respondenten geven aan dat organisaties de kwaliteit van audits al verbeteren met geavanceerdere risicoanalyses en datatechnieken. Ook worden routinematige processen geautomatiseerd en ontstaan meer mogelijkheden om klantinzichten te verdiepen door financiële trends te analyseren en prestaties te voorspellen.

Op de vraag waar auditors de meeste extra klantwaarde kunnen creëren, noemt 39% het integreren van AI en geavanceerde analyses om risicodetectie te verbeteren en diepere inzichten te bieden. Daarnaast noemt 21% verdere sectorspecialisatie om meer op maat gemaakte adviesdiensten te kunnen leveren. Betere samenwerking met klanten gedurende de auditcyclus wordt door 14% genoemd, terwijl 13% wijst op het herontwerpen van auditprocessen tot meer wendbare, technologiegedreven en klantgerichte werkwijzen.

AI beïnvloedt ook carrièrepaden

Het onderzoek laat daarnaast zien dat AI gevolgen heeft voor de verdeling van werkzaamheden over verschillende ervaringsniveaus. Respondenten geven aan zich comfortabel te voelen bij het toewijzen van door AI ondersteunde taken, zoals administratieve ondersteuning, informatieverzameling, datareview en patroonherkenning, aan starters.

Voor professionals met twee tot drie jaar ervaring zien respondenten vooral mogelijkheden bij het opstellen van eerste versies van deliverables en bij ondersteuning van technisch onderzoek.

Omdat 76% van de respondenten verwacht dat AI de auditpraktijk in het komende decennium fundamenteel zal veranderen, richt de discussie zich volgens het onderzoek steeds meer op de vraag of organisaties en professionals de juiste basis leggen in vaardigheden, mindset en technologische samenwerking om met die ontwikkeling om te gaan.

Bron: IDC InfoBrief, gesponsord door Caseware, The Future of Audit and Accounting in the AI Era, doc #US54248126-IB, februari 2026.