Personalia | Kosta Weber partner bij Grant Thornton

Weber heeft brede ervaring in risicomanagement, internal control, business-transformatie en GRC-methodologie. Hij werkte onder meer bij Arthur Andersen, Deloitte, PwC en Capgemini. Daarnaast vervulde hij diverse leidende project en interimfuncties bij organisaties als FedEx/TNT, Bayer, DE Master Blenders/JDE, Siemens en Wolters Kluwer. Bij PwC werkte hij 17 jaar, laatstelijk als senior director governance, risk & compliance was voor hij eind 2017 vertrok naar Federal Ex. De laatste jaren was hij als zelfstandig consultant actief.

Bedrijfsonderdeel uitbouwen

In de unit Digital Risk Services (DRS) binnen de serviceline Specialist Advisory gaat Weber bij Grant Thornton de rol van unit lead vervullen. “Bij Grant Thornton wil ik samen DRS verder uitbouwen als het team dat organisaties helpt om met vertrouwen te sturen vanuit één geïntegreerd en compliant operating model: met heldere interne beheersing, betrouwbare data en een stevig securityfundament.”