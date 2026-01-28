Compensatie transitievergoeding alleen nog voor kleine werkgevers per 1 juli 2026

Werkgevers kunnen een compensatie krijgen voor de transitievergoeding die zij betalen als zij een werknemer ontslaan die langer dan twee jaar ziek is. Per 1 juli 2026 geldt dit alleen nog voor kleine werkgevers.

Als een werkgever een werknemer na twee jaar ziekte of arbeidsongeschiktheid wil ontslaan, betaalt hij vaak een transitievergoeding. Mogelijk krijgen vanaf 1 juli 2026 alleen kleine werkgevers nog compensatie voor de transitievergoeding. Grotere werkgevers kunnen na deze datum nog steeds compensatie aanvragen. Of zij die ontvangen, hangt af van hun situatie.

Middelgrote en grote werkgevers zijn volgens het kabinet financieel sterk genoeg om de transitievergoeding zelf te betalen, zonder steun van de overheid. Het beperken van de compensatieregeling tot kleine werkgevers is een financiële afspraak die is gemaakt bij de start van het kabinet-Schoof. De overheid bespaart hiermee structureel 380 miljoen euro per jaar.

Wanneer kleine werkgever?

De Belastingdienst bepaalt elk jaar of een werkgever klein, middelgroot of groot is. In de brief over de gedifferentieerde premie Whk die de werkgever van de Belastingdienst ontvangt, staat in welke categorie de werkgever valt. Met ingang van 1 juli 2026 gebruikt UWV deze indeling van de Belastingdienst om te beoordelen of de werkgever een kleine werkgever is.

Compensatie voor (middel)grote bedrijven

Middelgrote en grote bedrijven kunnen dan alleen nog compensatie bij langdurige arbeidsongeschiktheid krijgen als de twee jaar verplichte loondoorbetaling vóór 1 juli 2026 eindigt.

Is dat voor de werkgever het geval? Dan mag je de compensatie ook nog na deze datum aanvragen. Als de twee jaar verplichte loondoorbetaling op of na 1 juli 2026 eindigt, krijgt de werkgever geen compensatie.

Compensatie bij bedrijfsbeëindiging

De compensatieregeling bij bedrijfsbeëindiging geldt al alleen voor kleine werkgevers. Maar vanaf 1 juli 2026 gaat UWV misschien anders beoordelen of de werkgever een kleine werkgever is.

Heeft de werkgever vóór 1 juli 2026 voor het eerst ontslag aangevraagd voor de werknemer bij UWV of bij de kantonrechter? Dan is de werkgever een kleine werkgever als de werkgever in de tweede helft van het jaar voor de ontslagaanvraag, gemiddeld maximaal 25 werknemers in dienst had.

Ligt de datum van de eerste ontslagaanvraag na 1 juli 2026, dan gebruikt UWV de indeling van de Belastingdienst om te beoordelen of de werkgevre een kleine werkgever bent.

Nieuwe regels nog niet definitief

Het is nog niet zeker dat de nieuwe regels voor compensatie van de transitievergoeding op 1 juli 2026 ingaan. De Tweede en Eerste Kamer moeten het wetsvoorstel nog behandelen en goedkeuren. Wanneer zij dat gaan doen, is niet bekend. De wet gaat pas definitief in na publicatie in het Staatsblad.

Het wetsvoorstel Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het beperken van de compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid tot kleine werkgevers ligt sinds december 2025 bij de Tweede Kamer.

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft op 26 januari 2026 verslag uitgebracht van haar bevindingen.

Memorie van toelichting – Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het beperken van de compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid tot kleine werkgevers