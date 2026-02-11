EU wil bedrijfsregistratie in hele Unie in 48 uur mogelijk maken

De EU wil het voor ondernemers mogelijk maken om binnen 48 uur een bedrijf te registreren in elke lidstaat. Dat voornemen staat in een plan van de Europese Commissie om obstakels binnen de interne markt weg te nemen, zei Commissievoorzitter Ursula von der Leyen dinsdag in het Europees Parlement.

Het plan, dat zij EU Inc. noemt, wordt volgende maand officieel gepresenteerd. Volgens Von der Leyen moeten ondernemers hun bedrijf straks “volledig online in elke lidstaat binnen 48 uur kunnen registreren”. Ook wil de Commissie eenvoudigere regels voor financiering van start-ups en groeibedrijven en duidelijkere procedures om bedrijven sneller te kunnen beëindigen als zij failliet gaan.

Verschillende nationale regels vormen volgens de Commissie een belangrijke rem op de Europese concurrentiekracht. “We hebben de op een na grootste economie ter wereld, maar we rijden ermee met de handrem erop,” zei Von der Leyen. Volgens haar kan dat worden opgelost door meer focus op de interne markt en het stap voor stap wegnemen van barrières. “We hebben één eenvoudige set regels nodig die naadloos in de hele Unie geldt, zodat bedrijven veel makkelijker over grenzen kunnen opereren.”

Ook op het gebied van kapitaalmarkten is volgens de Commissie meer integratie nodig. Von der Leyen wees erop dat Europa nu nog te versnipperd is, met tientallen toezichthouders en honderden handelsplatformen. “Bedrijven hebben nu kapitaal nodig, dus laten we dit dit jaar afronden,” zei ze tegen het Europees Parlement.

Met het EU Inc.-voorstel wil de Commissie het zakendoen in Europa eenvoudiger en sneller maken. “Dit is de snelheid die we nodig hebben. En dit is ‘Europa gemakkelijk gemaakt’.”