Bartjens buigt zich over Baker Tilly

Wij gaan geen kralen rijgen. Dat zeiden investeringsmaatschappij Inflexion en Baker Tilly Nederland toen de twee begin 2025 met elkaar in zee gingen. FD-rubriek Bartjens wil weten hoe het recente ‘samengaan’ met Baker Tilly België, moet worden geduid.

Baker Tilly Nederland en Baker Tilly België gaan samen verder. De Nederlandse accountants en Inflexion nemen gezamenlijk de Belgische partners over, die zich vervolgens weer inkopen met een deel van hun verkoopopbrengst.

Waarde

Bartjens, vaste rubriek in het Financieele Dagblad, wil weten wat Baker Tilly België waard is. De gecombineerde omzet van de vijf Belgische onderdelen (exclusief de juridische tak) bedroeg in 2024 €33 miljoen. In hun persbericht spreken de partijen over een gecombineerde omzet van “€200 miljoen plus”, wat volgens Bartjens impliceert dat de groep in 2025 ten minste circa 10% moet zijn gegroeid. Accountantskantoren doen momenteel zo’n 10 tot 11 keer de ebitda, aldus de rubriek.

Dikke kraal

Voor Nederland was de ebitda €25,4 miljoen in 2024. Van de Belgen weten we het niet. Bartjens gaat daarom uit van de brutomarge. Die kwam voor de vijf Belgische onderdelen gezamenlijk uit op €7,2 miljoen in 2024. Bij een veronderstelde groei van minimaal 10% zou dat in 2025 neerkomen op circa €8 miljoen. Met een multiple van 10 à 11 resulteert dat in een waardering van €80 tot €88 miljoen. Bartjens’ conclusie: de transactie lijkt, in tegenstelling tot eerdere uitspraken, verdacht veel op kralen rijgen. En Baker Tilly België is daarbij beslist geen kleine kraal.

Bron: FD