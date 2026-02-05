ACM-melding werpt nieuw licht op Benelux-platform Baker Tilly

De voorgenomen samenwerking tussen Baker Tilly Nederland en België krijgt een concretere juridische vorm. Uit een concentratiemelding bij de Autoriteit Consument en Markt blijkt dat de partners van Baker Tilly Nederland samen met investeerder Inflexion uitsluitende zeggenschap willen verkrijgen over Baker Tilly België.

De melding, die op 27 januari is ingediend en woensdag werd gepubliceerd, maakt duidelijk dat de eerder aangekondigde vorming van een gezamenlijk Benelux-platform niet alleen neerkomt op nauwere samenwerking, maar ook op een wijziging in de zeggenschapsverhoudingen. Waar in de communicatie tot nu toe vooral werd gesproken over een overkoepelend platform met behoud van nationale autonomie, blijkt nu dat de Nederlandse partners en Inflexion indirect de volledige controle over de Belgische organisatie willen verkrijgen.

Gelaagde structuur

De transactie loopt via een gelaagde structuur. BTN Coöperatief en een fondsstructuur van Inflexion (het Inflexion Partnership Capital Fund III, beheerd vanuit Guernsey) treden gezamenlijk op als verkrijgers. Inflexion fungeert daarbij als financiële partner, terwijl de dagelijkse leiding en partnerstructuur van Baker Tilly in Nederland en België in stand blijven.

Eigen naam

Volgens de concentratiemelding verandert er niets aan de positionering van Baker Tilly België binnen het internationale netwerk van Baker Tilly International. De Belgische organisatie blijft actief onder eigen naam en behoudt haar dienstenpakket. De ACM-melding vormt een formele stap in het traject dat Baker Tilly eerder dit jaar aankondigde. Naast de Nederlandse toezichthouder wordt de transactie ook beoordeeld door de Belgische Mededingingsautoriteit. In Nederland loopt bovendien nog overleg met de Autoriteit Financiële Markten en het adviestraject met de ondernemingsraad.

Centralisatie

Met de concentratiemelding wordt duidelijk dat het Benelux-platform niet alleen is bedoeld om samenwerking te intensiveren, maar ook om governance en besluitvorming te centraliseren. Dat past bij de bredere strategie die Baker Tilly en Inflexion eerder schetsten: het versterken van de marktpositie in de Benelux, het benutten van schaalvoordelen en het creëren van ruimte voor verdere, selectieve consolidatie.

Maart 2026

Als de toezichthouders instemmen, kan de transactie zoals gepland in maart 2026 worden afgerond. Financiële details over de overname en de waardering van Baker Tilly België zijn niet openbaar gemaakt.