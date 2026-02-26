BDO neemt Avaxa Debt Advisors over

BDO Nederland neemt adviesboutique Avaxa Debt Advisors, een partij in debt advisory en financial restructuring. De krachtenbundeling betekent een uitbreiding van de corporate finance-praktijk van BDO.

Adviesboutique Avaxa heeft een bewezen trackrecord van meer dan 120 financieringstransacties, met een totale transactiewaarde van ruim €11 miljard. Het team van Avaxa bedient een brede portefeuille van (internationaliserende) familiebedrijven, corporates en private equity. Daarnaast is Avaxa actief in de financiering van de energietransitie.

Deal advisory-praktijk

Voor BDO is het uitbreiden van de debt advisory-dienstverlening van strategisch belang voor de verdere groei van haar deal advisory-praktijk als geheel. Sander Holster, verantwoordelijk voor de deal-adviespraktijk en partner bij BDO: “Het financieringslandschap is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. We zien ook dat het voor onze klanten steeds complexer is geworden om passende financiering te vinden. Met de overname van Avaxa speelt BDO in op de groeiende vraag naar advies bij het navigeren van dat landschap en versterken we onze positie als allround adviseur.”

Complementair

De activiteiten van Avaxa en BDO zijn complementair. De brede corporate finance-praktijk van BDO krijgt met de komst van Avaxa diepgaande specialistische kennis erbij op het vlak van (her-)financieringen en financial restructuring. Avaxa-opdrachtgevers kunnen nu eveneens profiteren van BDO’s bredere dienstverlening waaronder transaction services en due diligence specifiek gericht op (her-)financieringen en independent business reviews in het kader van financiële herstructureringen.

Lonneke Arntz, medeoprichter en partner van Avaxa: “Samen met BDO creëren we een krachtige propositie voor cliënten: diepgaande debt advisory en financial restructuring-expertise, executiekracht, een breed serviceaanbod en internationale reikwijdte. Met deze stap vergroten we onze slagkracht, capaciteit en flexibiliteit terwijl we onze medewerkers meer carrièreperspectief en ontwikkelingsmogelijkheden bieden.”

12 partners

Avaxa bestaat uit twee oprichters/partners en vier medewerkers. Met de overname van Avaxa groeit de deal advisory-praktijk van BDO naar 100 medewerkers en 12 partners. Naast debt advisory en financial restructuring biedt BDO Deal Advisory ook overige transactie gerelateerde dienstverlening, waaronder transaction services, value creation services, (operational) restructuring, valuations en M&A. BDO Deal Advisory maakt deel uit van een brede advisory-praktijk, met consultancydienstverlening op het gebied van onder andere sustainability, risk, forensics en cyber. De overname geldt per 25 februari 2026. De merknaam Avaxa blijft voorlopig in gebruik om optimaal gebruik te kunnen maken van de bijbehorende naamsbekendheid.