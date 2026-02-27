Grote infraspeler treft voorziening voor mogelijke naheffing schijnzelfstandigheid

De Belastingdienst onderzoekt of de Van Gelder Groep schijnzelfstandigen heeft ingehuurd en het infrastructuurbedrijf heeft daarvoor inmiddels een voorziening getroffen. De kwestie past in een bredere handhavingsgolf door de Belastingdienst.

Van Gelder zou volgens het FD eerder een naheffing van miljoenen euro’s boven het hoofd hangen. Algemeen directeur Henri van der Kamp en financieel directeur Henk Jan van der Veer bevestigen nu in gesprek met de krant dat er een ‘substantieel bedrag’ als voorziening is opgenomen.

Volgens Van der Veer vindt momenteel overleg plaats met de fiscus over de betrokken zzp’ers en de afwikkeling van mogelijk achterstallige loonheffingen en premies. Om hoeveel zelfstandigen het gaat, wil het bedrijf niet zeggen.

Van Gelder heeft inmiddels afscheid genomen van alle zzp’ers die mogelijk als schijnzelfstandige kunnen worden aangemerkt. Waar deze zelfstandigen nu werkzaam zijn, is niet bekend. Van der Kamp waarschuwt dat wanneer zij bij andere grote bouwers aan de slag zijn, sprake kan zijn van een ‘ongelijk speelveld’ en zelfs van ‘valse concurrentie’.

Handhaving Belastingdienst

Eerder meldde de Aannemersfederatie Nederland dat meerdere bouw- en infrabedrijven naheffingen opgelegd hebben gekregen die uiteenlopen van circa €1 miljoen tot €10 miljoen. De Belastingdienst controleert naar verluidt tot twintig bouwbedrijven op schijnzelfstandigheid en heeft bij minstens tien ondernemingen geëist dat de situatie binnen enkele maanden wordt aangepast.

Van Gelder, met circa 2.200 werknemers in loondienst, blijft naar eigen zeggen gebruikmaken van zzp’ers als flexibele schil, onder meer vanwege de sterk groeiende orderportefeuille door de energietransitie en infrastructuurprojecten. Het orderboek steeg van €1,75 miljard naar bijna €2,5 miljard. De omzet nam toe tot €1,17 miljard en de ebitda tot €104,7 miljoen.

