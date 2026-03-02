Haperende start belastingaangifte

De fiscus kreeg de eerste aangifte in de nacht van zaterdag op zondag binnen na 2 minuten en 23 seconden. Vorig jaar was dat na 4 minuten en 24 seconden. Het record uit 2023 (59 seconden) is daarmee opnieuw bij lange na niet gehaald.

Overbelast

Ook het aantal aangiften bleef achter. In het eerste uur kwamen er bijna 17.000 aangiften binnen en dat is ruim de helft minder dan de 35.000 van vorig jaar. Dat lag volgens de fiscus niet aan het feit dat het zondag was, maar aan een “klein opstartprobleem”. Door de drukte waren de servers overbelast en die moesten in het eerste uur worden herstart.

Na de herstart kwam de aangiftestroom goed op gang. Om 7 uur had de Belastingdienst al 77.000 aangiften ontvangen. Vorig jaar werden er ruim 706.000 aangiften gedaan op de eerste dag. In totaal hebben ruim 9,6 miljoen particulieren en ondernemers een blauwe envelop ontvangen met de oproep aangifte voor de inkomstenbelasting over 2025 te doen.