Moore zet sterke groei door, nieuw bestuur en RvC bekend 

Met het formeel rondkomen van de fusie van Moore DRV en Moore MKW en de aansluiting van Improven zet Moore haar sterke groei in Nederland door. De samenstelling van de raad van bestuur en van de raad van commissarissen voor de nieuwe organisatie maakt Moore nu ook bekend.

Strategie

‘Bij het vaststellen van de strategie in 2023 was duidelijk dat Moore DRV wilde investeren in innovatie, breedte van dienstverlening, mensen en governance’, melden de betrokken kantoren. ‘De afgelopen paar jaar verdrievoudigde de omzet van Moore DRV, kwamen digitalisering, robotisering en de toepassing van AI in een stroomversnelling en werden nieuwe diensten in de markt gezet. Ook Moore MKW en Improven maakten een goede ontwikkeling door.’

Nu de drie bedrijven formeel samengaan, ontstaat een grote en sterke accountancy- en adviesorganisatie voor het mkb in Nederland, met meer dan veertig vestigingen, 2.800 medewerkers en naar verwachting € 350 miljoen bruto omzet. Daarmee lijkt Moore als zelfstandige organisatie met stip de top 6 van de AV-Top 50 binnen te komen* en nu het grootste kantoor te zijn met volledige focus op het mkb; de gewenste ambitieuze positie.

Samenstelling RvB en RvC

Voor de nieuwe organisatie is een holdingbestuur aangesteld, bestaande uit Marco Utermark (bestuursvoorzitter), Eric Hutten en Marco du Pré. Vooruitlopend op de huidige omvang, de kansen en de uitdagingen in de accountancy sector en in het mkb, is het afgelopen jaar gezocht naar zeer ervaren kandidaten voor de raad van commissarissen. Met de aanstelling van Ada van der Veer-Vergeer (voorzitter), Jan Dalhuisen en Arnoud Klerkx als commissarissen is dat zeker gelukt, meldt Moore. De raad van commissarissen functioneert op holdingniveau.

‘De keuze voor de drie toezichthouders weerspiegelt waar Moore in Nederland de komende jaren op inzet’, licht het nieuwe fusiekantoor toe. ‘Met Ada van der Veer-Vergeer (voorheen voorzitter van de Monitoring Commissie Accountancy) wordt het dienen van het publieke belang extra geborgd. Haar zeer ruime staat van dienst als toezichthouder en bestuurder en haar ervaring in zakelijke dienstverlening, ook internationaal, benadrukken het besef dat de omvang en complexiteit van de organisatie in een tijdperk van verandering een sterke top vraagt. Jan Dalhuisen voegt ervaring in de sector toe. Hij is afkomstig van Deloitte, waar hij als Register Accountant onder meer lid van de raad van bestuur en managing partner EMEA was. Arnoud Klerkx vervulde managementfuncties bij (familie)bedrijven in de business-to-business dienstverlening, met een sterke nadruk op technologische innovatie en digitale transformatie. Ook Jan Dalhuisen en Arnoud Klerkx zijn zeer ervaren commissarissen.’

Toekomst

Bestuursvoorzitter Marco Utermark: “De afgelopen jaren zijn we ongelofelijk hard gegroeid. Dat heeft veel gevraagd van onze mensen, maar al hun inspanningen hebben ons als geheel enorm veel gebracht. We kunnen ondernemers in het mkb nu in de volle breedte van hun bedrijfsprocessen helpen zodat zij nog sterker en toekomstbestendiger worden. Dat is juist in het huidige tijdsgewricht ontzettend belangrijk. Daarom gaan we nu de focus leggen op het ontsluiten van alle kennis en innovaties via het grote netwerk van vestigingen. Ons tweede focuspunt is uiteraard het fusieproces. Op een aantal strategisch belangrijke plaatsen zullen we ons kantorennetwerk nog uitbreiden, maar niet meer in de omvang en het tempo van de afgelopen jaren. Elke dag weer beter zijn, daar gaat het om.”

mkb

Volgens Moore is het mkb niet alleen essentieel voor de economie van Nederland, maar ook voor het versterken van Europa. ‘Met een solide basis in audit, financiële diensten, een zeer brede adviespraktijk en consultancy voor complexe, ingrijpende (technologische) veranderingen, kan Moore ondernemers op een breed terrein ondersteunen. Door actief mee te bouwen aan een Europees netwerk van mkb-kantoren en actief te zijn binnen Moore Global, is internationale begeleiding eenvoudig toegankelijk. Essentieel blijft dat de dienstverlening plaatsvindt vanuit het grote aantal compacte kantoren. Daarmee behoudt Moore in de regio het menselijke, informele karakter en het lokaal ondernemerschap.’

* Samenstellers van de AV-Top 50 Accountancy Vanmorgen en Full Finance hebben altijd meerderheidsaandeelhouderschap als criterium aangehouden voor het wel of niet gezamenlijk opnemen van partijen in de ranglijst. Aangezien Waterland indirect de meerderheid van de aandelen verwierf van zowel Moore DRV als De Jong & Laan, werden die partijen gezamenlijk in de laatste ranglijst opgenomen, ook al betreft het zelfstandig van elkaar opererende kantoren.