Moore DRV neemt consultant Improven over

Een flinke uitbreiding voor Moore DRV: het kantoor maakt bekend dat Improven wil aansluiten; een gerenommeerd consultancy-kantoor dat organisaties helpt bij complexe (financiële) transities en projecten met grote impact en verandering. Dat betekent dat er een geheel nieuwe activiteit, consultancy, wordt toegevoegd aan de accountants- en adviesorganisatie.

Improven heeft ruim 200 mensen in dienst, ruim 40 professionals als ‘associate’ en een uitgebreid netwerk van interim professionals aan zich verbonden. De klantenportefeuille bestaat uit grote organisaties en grote familiebedrijven in het mkb. In die laatste groep zit de connectie met Moore in Nederland, dat zich specifiek richt op ondernemers in het mkb. Voor Improven is dat een interessante markt.

‘Het betekent dat zij organisaties in de volle breedte kan helpen hun prestaties te verbeteren of een grote, complexe verandering door te voeren.’ Ook in de werkwijze zit een overeenkomst, lichten de betrokkenen toe: ‘geen dikke rapporten schrijven, maar goed werkende oplossingen bedenken en meehelpen door te voeren.’

Een derde belangrijke overweging is de internationale dienstverlening. Moore in Nederland onderhoudt nauwe contacten met onder meer Moore Belgium, Moore Kingston Smith (Verenigd Koninkrijk) en andere landen in Europa. Improven heeft vestigingen in Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. ‘Dat maakt internationaal werken voor klanten makkelijker’, meldt Moore.

Voor de aansluiting van Improven heeft Moore DRV goedkeuring gevraagd aan de ACM. Recent liet de ACM weten geen bezwaar te zien in de fusie van Moore DRV en Moore MKW, laat Moore DRV weten.

Foto van links naar rechts: Marco du Pré (Moore DRV), Masha Plooij-Hennequin (Improven), Jan Bosman (Improven) en Marco Utermark (Moore DRV).