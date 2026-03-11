‘Kabinet werkt aan fiscale regeling voor gebruikte elektrische leaseauto’s’

Om gebruikte elektrische leaseauto’s aantrekkelijker te maken, komt er een specifieke fiscale regeling, zo weet vereniging van leasemaatschappijen VNA te melden.

Met een zogeheten e-timerregeling zouden de auto’s zakelijk aantrekkelijker moeten worden, waarmee ook de export van gebruikte leaseauto’s aan banden moet worden gelegd. Vaak verdwijnen die na vijf jaar naar het buitenland.

Bijtelling over dagwaarde

Volgens de VNA zal voor gebruikte elektrische leaseauto’s die tussen de vijf en acht jaar oud zijn een bijtellingstarief gaan gelden over de dagwaarde van het voertuig. Voorzitter Renate Hemerik tegenover BNR: “Daarmee worden die auto’s nog drie jaar zakelijk ingezet. De waarde zal zo verder dalen en dat maakt deze auto’s daarna ook interessant voor particulieren op de tweedehandsmarkt.” Hemerik denkt dat de e-timerregeling gaat opduiken in de voorjaarsnota.

De VNA meldde onlangs nog dat de groei van het leasewagenpark stagneert: vorig jaar groeide het totaal met 0,3% tot een kleine 1.372.000. De groei is louter te danken aan de zakelijke personenauto’s; krimp was er vooral in private lease (-2,5%). Er rijden nog geen kwart miljoen private-leaseauto’s rond in Nederland; de laatste drie jaar is de groei eruit.

Elektrisch rijden is vooral leaserijden

Meer dan de helft van de nieuw ingezette elektrische auto’s was een leaseauto. Volgens de VNA is elektrisch rijden door grote bedrijven nu wel omarmd. “De volgende groepen, het mkb en particuliere automobilisten, staan voor een lastige afweging. Voor hen is elektrisch rijden minder vanzelfsprekend en kosten, risico’s, laadinfrastructuur en onzekerheid over het beleid van de overheid spelen een grote rol”, zo nam de vereniging al een voorschot op de e-timerregeling.

Bron: VNA/BNR

