Nieuwe BDO-topvrouw Kirsten Konst is van het leren en het luisteren

Kirsten Konst is iemand die zich inhoudelijk verdiept en mensen hun verhaal laat doen, zo schetst het FD een portret van de nieuwe BDO-topvrouw.

Konst is sinds 1 januari bestuursvoorzitter, maar trad vorig jaar al aan als chief transformation officer en werkte daarvoor bij de Rabobank, waar ze in de groepsdirectie zat. Ze heeft een cursus AI strategy and leadership voltooid, maar meer wil Konst nog niet loslaten over welke kant ze met BDO op wil in tijden van private equity. Geïnteresseerde investeerders heeft het bedrijf tot nu toe de deur gewezen.

Geen powerpoint, wel luisteren

De krant legt zijn oor daarom bij anderen te luisteren. Konst heeft ervaring met organisatieverandering en integratie, zoals bij het samengaan van KRO en NCRV, maar vooral bij het integreren van de lokale Rabobanken in een nieuwe centrale structuur. Samen met toenmalig RvC-voorzitter Ron Teerlink ging ze langs bij de kantoren. “Ze overtuigt niet met powerpointslides, maar met kennis. En lokale voorbeelden. Dat straalt zoveel vertrouwen uit”, aldus Teerlink.

Konst ging ook met boeren in gesprek over de stikstofproblematiek. Haar toenmalige rechterhand Jacoline Verheul zegt dat ze zich in de materie verdiepte. “Ik kreeg heel vaak de vraag: kun je dit even voor me uitzoeken, of: check even hoe dat zit. En ze luisterde, liet mensen hun verhaal doen.”

