Hoe ver reikt de zorgplicht? Numblees niet aansprakelijk in TVL-zaak

Accountantskantoor Numblees is niet aansprakelijk voor het mislopen van coronasubsidie door een klant. Dat stelt rechtbank Gelderland in een zaak waarin een partycentrum bijna 18 duizend euro van de accountant eiste.

Hoe ver reikt de zorgplicht van een accountant wanneer fiscale regels en subsidieregelingen ongunstig uitpakken voor een klant? Die vraag staat centraal in menige coronarechtszaak. Ook Numblees kreeg ermee te maken. Nadat het Counta had overgenomen kreeg het een partycentrum als klant. Begin 2021 werd er een overeenkomst gesloten voor een breed pakket aan diensten, waaronder administratie, aangiften en advies.

In oktober 2021 ontving Numblees facturen van de ondernemer, waarvan een deel betrekking had op werkzaamheden uit september, maar een factuurdatum in oktober droeg. Numblees verwerkte deze facturen conform die datum in de administratie en btw-aangifte. Dat pakte ongunstig uit voor de klant: het partycentrum vroeg TVL-subsidie aan over het vierde kwartaal van 2021 maar omdat de omzet volgens de btw-aangifte grotendeels in dat kwartaal viel, bleef het omzetverlies steken op 1,76%. Daarmee werd niet voldaan aan de vereiste drempel van 20% en stelde de overheid de subsidie op nihil vast.

Subsidie weg

Voor de ondernemer had dat directe financiële gevolgen. Een voorschot van €14.715 moest worden terugbetaald en een aanvullende uitkering bleef uit. In bezwaar en beroep probeerde de ondernemer alsnog aan te tonen dat de omzet feitelijk in het derde kwartaal was gerealiseerd. Zowel de uitvoeringsinstantie als de rechter in bestuursrechtelijke zin gingen daar niet in mee: de btw-aangifte is leidend en dus ook de factuurdatum. Numblees stond in dat traject de ondernemer bij, maar zonder succes.

Claim

Na het mislukte bestuursrechtelijke traject stelde de ondernemer Numblees aansprakelijk. Volgens haar had Numblees moeten signaleren dat de facturering nadelig uitpakte voor de subsidie en had Numblees moeten adviseren om facturen anders te dateren of eerder op te stellen. De schade werd begroot op €17.917,50. Daarmee kwam de focus volledig te liggen op de rol van Numblees als adviseur.

Zorgplicht

De rechtbank toetste het handelen van Numblees aan de norm van de ‘redelijk bekwaam en redelijk handelend accountant’. Daarbij erkende de rechter dat Numblees een actieve informatieplicht kan hebben richting cliënten. Maar volgens de rechtbank gaat die plicht niet zover dat Numblees moet adviseren om facturen te antedateren. Als Numblees dat had gedaan, zou het kantoor de ondernemer juist hebben aangezet tot onjuiste verslaggeving.

Numblees heeft volgens de rechtbank correct gehandeld door de aangeleverde facturen te verwerken zoals ze waren opgesteld.

Rol facturatie

De rechtbank maakt bovendien duidelijk dat de gekozen facturatiepraktijk niet door Numblees is geïntroduceerd. De ondernemer factureerde al vóór de betrokkenheid van Numblees op deze manier en de accountant hoefde de ondernemer daarom niet te adviseren om haar facturatiesysteem aan te passen. Zeker niet met als doel om een subsidie-uitkomst te beïnvloeden. Daarbij weegt mee dat de gevolgen van de TVL-systematiek (waarin de btw-aangifte leidend is) pas later scherp zichtbaar zijn geworden in jurisprudentie.

Geen causaal verband

Volgens de rechtbank ligt de oorzaak van de schade niet bij Numblees, maar bij de opzet van de subsidieregeling zelf. De keuze om uit te gaan van de btw-aangifte is een bewuste beleidskeuze geweest om de regeling uitvoerbaar te houden. Numblees heeft die systematiek slechts toegepast. Dat betekent dat er geen tekortkoming is en ook geen causaal verband tussen het handelen van Numblees en de schade van de ondernemer.

Lees hier de uitspraak.